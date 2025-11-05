Мастер-планы городов Приморья включают почти 400 мероприятий

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Мастер-планы населенных пунктов Приморья включают почти 400 мероприятий для повышения качества жизни местных жителей, свыше 50 из них уже реализовано, сообщает краевое правительство.

По данным региональных властей, с 2023 года выполнено 56 мероприятий общей стоимостью 12,5 миллиарда рублей. На текущий год предусмотрено 18,3 миллиарда рублей из бюджета.