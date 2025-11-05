Мастер-планы городов Приморья включают почти 400 мероприятий

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Мастер-планы населенных пунктов Приморья включают почти 400 мероприятий для повышения качества жизни местных жителей, свыше 50 из них уже реализовано, сообщает краевое правительство.
Ранее правительство РФ утвердило распоряжение, которое объединяет документы по реализации мастер-планов городов ДФО и предусматривает выполнение всех мероприятий до 2030 года. Кроме того, распоряжение уточняет параметры финансирования и состав проектов мастер-планов.
"Долгосрочными планами комплексного социально-экономического развития Владивостокской агломерации – сюда входят Владивосток и Артём, городских округов Арсеньевский, Уссурийский, Находкинский, Большой Камень - предусмотрена реализация 66 организационных и 299 мероприятий по развитию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, с 2023 года выполнено 56 мероприятий общей стоимостью 12,5 миллиарда рублей. На текущий год предусмотрено 18,3 миллиарда рублей из бюджета.
Мастер-планы разрабатываются для 25 дальневосточных городов. Их реализация позволит улучшить условия жизни свыше 4 миллионов жителей ДФО. В том числе к 2030 году, как ожидается, количество рабочих мест на Дальнем Востоке вырастет более чем на 20%, а уровень зарплаты – на 42%, до 152 тысяч рублей.
В октябре глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что на реализацию мастер-планов городов Дальнего Востока в 2026-2028 годах будет дополнительно направлено 292 миллиарда рублей. Это произойдет благодаря выделению по поручению президента РФ в отраслевых госпрограммах 5% средств.