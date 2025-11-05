Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали об уязвимости приложений для здоровья и спорта
08:24 05.11.2025
Эксперты рассказали об уязвимости приложений для здоровья и спорта
Эксперты рассказали об уязвимости приложений для здоровья и спорта
2025
технологии
Технологии
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Эксперты компании по кибербезопасности AppSec Solutions обследовали порядка ста популярных мобильных приложений для спорта и здоровья и обнаружили в них более 1,3 тысячи уязвимостей, среди них есть уязвимости высокого и критического уровня, рассказали РИА Новости в компании.
"Эксперты по кибербезопасности с помощью платформы анализа защищенности мобильных приложений AppSec.Sting обследовали порядка ста наиболее популярных и скачиваемых сервисов, чтобы понять, насколько они защищены от хакерских атак... AppSec Solutions провели исследование мобильных приложений в категории "спорт и здоровье", и обнаружили более 1 300 уязвимостей, в том числе высокого и критического уровня", - сказали в компании.
Так, одной из самых распространенных проблем стало хранение чувствительной информации в исходном коде приложения - речь идет о паролях или другой информации, которая "помогает" взломать сервис. Через такую уязвимость злоумышленники могут проникнуть во внутреннюю структуру сервиса, уточнили в AppSec Solution. Эта проблема есть практически в каждом популярном спортивном приложении.
Всего в таких приложениях специалисты нашли около 450 уязвимостей критического и высокого уровня.
"Для пользователей это может стать угрозой. Если мы говорим о приложениях, где есть подписка на сервис, а они достаточно популярны, в них есть доступ к финансовой информации пользователей, то же самое можно сказать, например, о видеосервисах трансляций, где часто бывает привязана банковская карта. Если говорить о приложениях, связанных с трекингом, они собирают данные геолокации", - прокомментировал старший директор компании по развитию ИИ-технологий Юрий Шабалин.
Эксперты рекомендуют россиянам по возможности не привязывать к приложениям банковские карты, использовать двухфакторную аутентификацию и критически относиться к любым подозрительным запросам приложений.
Технологии
 
 
