РПЦ запустила мобильное приложение для помощи бездомным
17:03 05.11.2025
РПЦ запустила мобильное приложение для помощи бездомным
Русская православная церковь запустила мобильное приложение "Помощь бездомным людям", в котором можно найти контакты профильных организаций в каждом регионе...
религия
Религия, Религия
РПЦ запустила мобильное приложение для помощи бездомным

РПЦ запустила мобильное приложение "Помощь бездомным людям"

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь запустила мобильное приложение "Помощь бездомным людям", в котором можно найти контакты профильных организаций в каждом регионе страны, рассказал председатель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, выступая в среду в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"У нас создано приложение для мобильных телефонов – "Помощь бездомным людям", (православный приют для бездомных – ред.) "Теплый прием" запустил. Оно есть в основных магазинах, или можно скачать его на сайте "Помоги бездомному РФ". Приложение дает в каждом регионе адреса и контакты организаций, где помогают бездомным, - не только православных, но и государственных, а также общественных, которые мы проверили. Вы можете их увидеть на карте и обратиться в любую, которая первой ответит, чтобы помочь. В приложении работает геолокация", - сказал отец Михаил Потокин, выступая в среду на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Протоиерей Михаил Потокин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Он также напомнил о церковной горячей линии социальной помощи - 8 800 70 70 222.
"В основном, конечно, в холода страдают бездомные. Если вы увидели человека на улице, он замерзает, можно обратиться и на горячую линию, чтобы человек не умер. В Москве есть приют "Тёплый приём", есть социальная служба "Ангар спасения" на Николоямской улице. И они принимают одежду и пожертвования. У нас всего 136 приютов на всю Россию, 52 "автобуса милосердия", 43 пункта обогрева для бездомных", - сообщил представитель РПЦ.
Протоиерей отметил, что в любом городе есть храмы, которые помогают бездомным. Их кормят, раздают теплую одежду, белье. Поэтому, все, кто в любом городе решат помочь, могут обратиться на горячую линию церковной социальной помощи.
Пресс-конференция посвящена предстоящему XII Общецерковному съезду по социальному служению, который состоится 8-11 ноября. Это крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности. Ожидается, что его откроет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Форум соберет более 1000 человек: руководители социальных отделов епархий, координаторы добровольческих служб, сестры милосердия, представители благотворительных организаций.
