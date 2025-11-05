https://ria.ru/20251105/pozhar-2053049299.html
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов - РИА Новости, 05.11.2025
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов
Пожар в трехэтажном складском помещении в центре Ростова-на-Дону тушат 45 человек и 22 единицы техники на площади в тысячу квадратных метров, есть угроза... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:38:00+03:00
2025-11-05T19:38:00+03:00
2025-11-05T19:39:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов
В центре Ростова-на-Дону тушат пожар на складе на площади в тысячу квадратов