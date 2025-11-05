В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном складском помещении в центре Ростова-на-Дону тушат 45 человек и 22 единицы техники на площади в тысячу квадратных метров, есть угроза распространения огня, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС.