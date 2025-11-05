Рейтинг@Mail.ru
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов - РИА Новости, 05.11.2025
19:38 05.11.2025 (обновлено: 19:39 05.11.2025)
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов - РИА Новости, 05.11.2025
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов
2025
Новости
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Ростова-на-Дону горит склад на тысяче квадратов

В центре Ростова-на-Дону тушат пожар на складе на площади в тысячу квадратов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном складском помещении в центре Ростова-на-Дону тушат 45 человек и 22 единицы техники на площади в тысячу квадратных метров, есть угроза распространения огня, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС.
"Город Ростов-на-Дону, улица Привокзальная, 4, поступила информация о пожаре в трехэтажном складском помещении. Площадь пожара одна тысяча квадратных метров, есть угроза распространения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекается пожарный поезд и пожарный катер "Вьюн", уточнили в ведомстве.
