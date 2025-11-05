https://ria.ru/20251105/pozhar-2052881519.html
Жертвами пожара в Сургуте стали семь человек, включая четверых детей
Жертвами пожара в Сургуте стали семь человек, включая четверых детей - РИА Новости, 05.11.2025
Жертвами пожара в Сургуте стали семь человек, включая четверых детей
При пожаре в Сургуте погибли семь человек, среди них — четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.11.2025
