Жертвами пожара в Сургуте стали семь человек, включая четверых детей
06:10 05.11.2025 (обновлено: 09:00 05.11.2025)
Жертвами пожара в Сургуте стали семь человек, включая четверых детей
При пожаре в Сургуте погибли семь человек, среди них — четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.11.2025
РИА Новости
2025
происшествия, сургут, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, гу мчс по хмао-югре, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургут, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, ГУ МЧС по ХМАО-Югре, Ханты-Мансийский автономный округ

Жертвами пожара в Сургуте стали семь человек, включая четверых детей

© Фото : МЧС России Пожар в дачном здании в Сургуте
© Фото : МЧС России
Пожар в дачном здании в Сургуте
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. При пожаре в Сургуте погибли семь человек, среди них — четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети. <...> В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1". Информация о возгорании поступила в 01:22 мск. Пожар возник в двухэтажном дачном доме, где обрушилась кровля и межчердачное перекрытие.
Региональное отделение МЧС в качестве возможной причины трагедии указало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Правоохранительные органы завели уголовное дело.
 
ПроисшествияСургутРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПожарГУ МЧС по ХМАО-ЮгреХанты-Мансийский автономный округ
 
 
