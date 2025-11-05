https://ria.ru/20251105/pozhar-2052870812.html
В Боснии и Герцеговине десять человек погибли при пожаре в доме престарелых
Десять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Боснии и Герцеговине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на учреждение. РИА Новости, 05.11.2025
