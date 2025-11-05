Рейтинг@Mail.ru
В Боснии и Герцеговине десять человек погибли при пожаре в доме престарелых
03:13 05.11.2025
В Боснии и Герцеговине десять человек погибли при пожаре в доме престарелых
В Боснии и Герцеговине десять человек погибли при пожаре в доме престарелых - РИА Новости, 05.11.2025
В Боснии и Герцеговине десять человек погибли при пожаре в доме престарелых
Десять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Боснии и Герцеговине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на учреждение. РИА Новости, 05.11.2025
босния и герцеговина
В Боснии и Герцеговине десять человек погибли при пожаре в доме престарелых

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Боснии и Герцеговине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на учреждение.
"Десять человек погибли при пожаре в доме престарелых", - говорится в публикации.
По данным учреждения, около 20 пострадали.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что пожар вспыхнул в доме престарелых в Боснии и Герцеговине.
