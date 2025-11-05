Рейтинг@Mail.ru
"Ватикан их преследует". Где искать потомков Христа - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 05.11.2025 (обновлено: 08:02 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/potomki-2052055932.html
"Ватикан их преследует". Где искать потомков Христа
"Ватикан их преследует". Где искать потомков Христа - РИА Новости, 05.11.2025
"Ватикан их преследует". Где искать потомков Христа
Православные отмечают день памяти апостола Иакова, брата Господня. Специалисты до сих пор спорят, кем именно он приходился Иисусу. Да и в целом о "родне" Мессии РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T08:00:00+03:00
2025-11-05T08:02:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152127/71/1521277132_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5634710593169995cdf5b661c939887c.jpg
https://ria.ru/20251029/uchenye-2051019271.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152127/71/1521277132_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_a4294da3d137ed92e9da8155e80db1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Ватикан их преследует". Где искать потомков Христа

Православные отмечают день памяти апостола Иакова, брата Господня

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтатуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
Статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти апостола Иакова, брата Господня. Специалисты до сих пор спорят, кем именно он приходился Иисусу. Да и в целом о "родне" Мессии немало слухов и домыслов. Но кое-что все же удалось выяснить.

"Поразительные неточности"

В 2003-м вышел роман Дэна Брауна "Код да Винчи" — мягко говоря, противоречивый. Начинается книга с фразы "Все действующие лица, места и события вымышлены", а глава "Факты" заканчивается так: "В книге представлены точные описания произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов".
По сюжету потомков брака Иисуса и Марии Магдалины до сих пор преследует Ватикан. Неудивительно, что в какой-то момент к обсуждению бестселлера подключились и ученые.
"С исторической и библейской точек зрения роман изобилует поразительными неточностями", — негодовал декан теологического факультета Университета Биола (США) Майкл Уилкинс.
© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкРаспятие в храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Распятие в храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
А французская исследовательница религиозных текстов Аристида де Лармина не поленилась и провела детальный анализ тех "подлинных" источников, на которые ссылается Браун. Большинство оказалось сомнительными.
Сам автор неоднократно подчеркивал: содержание книги — исключительно его фантазия. Но почву для полета воображения дало само Евангелие.
Взять хотя бы отрывок, который можно услышать во время богослужения: "И некто сказал Ему (Христу. — Прим. ред.): вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь".
© Public domainКартина Гвидо Рени "Святой Иосиф с младенцем Иисусом". 1620-е гг.
Картина Гвидо Рени Святой Иосиф с младенцем Иисусом. 1620-е гг. - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Public domain
Картина Гвидо Рени "Святой Иосиф с младенцем Иисусом". 1620-е гг.

На особом положении

Если с матерью вопрос ясен, то кто же "братья"? И сколько их было? Называют Иуду и Иосию, упомянутых в Евангелии. А в церковном календаре есть дни памяти Иакова, "брата Господня по плоти", и Симеона — "сродника Христова".
Разобраться, чьи это дети, непросто. Одни специалисты считают, что речь идет о потомстве Иосифа Обручника от первого брака. Согласно Писанию, он взял в жены Марию и "не знал ее". Католическая традиция утверждает: земной отец Христа свято хранил девство — свое и супруги.
Получается, "братья" Господни — более дальние родственники? Известно, что у самого Иосифа были младшие братья. В Священном писании упоминается жена одного из них — Клеопы. Она присутствовала при распятии Иисуса.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует картину "Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой" Симоне Кантарини на выставке "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники"
Посетительница фотографирует картину Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой Симоне Кантарини на выставке Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетительница фотографирует картину "Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой" Симоне Кантарини на выставке "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники"
В православной же традиции Обручник — овдовевший старик. Значит, у него есть дети от первого брака. И не только... Церковный историк IV столетия Евсевий Кесарийский говорит также о двух сводных сестрах — Марии и Саломии.
О многочисленной сводной родне сообщают и раннехристианские предания. Согласно одному из них, после смерти Христа общину возглавил Иаков. Неслучайно его считают первым патриархом Иерусалима.
К слову, с "братом Господним", как повествует Писание, вел полемику и апостол Павел — когда возник спор, кого следует обращать в новую веру: исключительно иудеев или же все народы.

Языковые тонкости

Особый статус Иакова некоторые ученые объясняют тем, что он все-таки был сыном Иосифа и Марии. Объясняется это просто: в иудейских семьях той поры считалось постыдным иметь одного ребенка.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Старый город в Иерусалиме
Кроме того, подсказку дает лингвистика. В евангельских текстах, написанных на греческом, речь идет именно о родных, а не двоюродных "братьях". В языке эти понятия четко разделены.
Все бы ничего, да вот только ни Иисус, ни его "родные" греческого не знали, подметил американский библеист Роберт Шиль. Они общались на арамейском.
"А там нет однозначного деления на степени родства, — указал ученый. — Для обозначения кузенов использовали иносказание, но чаще всего употребляли просто слово "брат", имея в виду мужчин примерно одного возраста, хоть как-нибудь близких по крови".
А число степеней для этого понятия, добавляет Шиль, не регламентируется. Поэтому "братом Господним" назван, скажем, Иоанн Предтеча. По преданию, он приходился Спасителю троюродным родственником.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча в пустыне с житием - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"

"Иисус сказал: моя жена…"

И у Крестителя, возможно, есть потомки.
В первых веках нашей эры на юге современного Ирака сформировалась религиозная община мандеев. Они считают себя прямыми потомками Иоанна Предтечи. Носят особые белые одежды, совершают ритуальные омовения и трапезы. Их вероучение — синтез христианских и древнеперсидских преданий.
Община немногочисленная и очень закрытая. А никаких сведений о жене и детях Крестителя не сохранилось.
Такая же неопределенность с супружеством Христа. Единственным источником, прямо указывающим на это, служило так называемое Евангелие от Иуды — небольшой фрагмент папируса, где содержалась фраза: "Иисус сказал: моя жена…"
© AP Photo / Massimo PincaТуринская плащаница
Туринская плащаница - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Massimo Pinca
Туринская плащаница
Пятнадцать лет назад документ произвел настоящий фурор. Однако вскоре выяснилось: подделка.

Исключать нельзя

Вопрос подлинности Туринской плащаницы, в отличие от Евангелия от Иуды, пока открыт. Одна экспертиза опровергает другую. Несколько лет назад итальянские ученые взяли фрагмент полотна для биогенетического исследования и установили: кровь на нем настоящая.
"Среди всех принадлежащих человеку митохондриальных гаплотипов, найденных на ткани, больше всего относятся к этнической группе, которая до сих пор очень редка для Западной Европы", — сообщил журналистам руководитель итальянского проекта Джанни Баркачча.
Гематологический тест показал наибольшую совместимость образца с плащаницы с друзами. Представители этого этноконфессионального сообщества уже много веков живут в нескольких районах на юге Сирии и Ливана, а также на севере Израиля. То есть именно там, где проповедовал Христос.
Друзы столетиями запрещают межэтнические браки. Но, как полагает Джанни Баркачча, две тысячи лет назад они были более социально терпимы. Так что не исключено, что где-то до сих пор живут потомки Христа.
Статуя апостола Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Ученых туда не пускают". Куда пропало одно из "орудий страстей Христа"
29 октября, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала