"Ватикан их преследует". Где искать потомков Христа

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти апостола Иакова, брата Господня. Специалисты до сих пор спорят, кем именно он приходился Иисусу. Да и в целом о "родне" Мессии немало слухов и домыслов. Но кое-что все же удалось выяснить.

"Поразительные неточности"

В 2003-м вышел роман Дэна Брауна "Код да Винчи" — мягко говоря, противоречивый. Начинается книга с фразы "Все действующие лица, места и события вымышлены", а глава "Факты" заканчивается так: "В книге представлены точные описания произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов".

По сюжету потомков брака Иисуса и Марии Магдалины до сих пор преследует Ватикан. Неудивительно, что в какой-то момент к обсуждению бестселлера подключились и ученые.

"С исторической и библейской точек зрения роман изобилует поразительными неточностями", — негодовал декан теологического факультета Университета Биола (США) Майкл Уилкинс.

А французская исследовательница религиозных текстов Аристида де Лармина не поленилась и провела детальный анализ тех "подлинных" источников, на которые ссылается Браун. Большинство оказалось сомнительными.

Сам автор неоднократно подчеркивал: содержание книги — исключительно его фантазия. Но почву для полета воображения дало само Евангелие.

Взять хотя бы отрывок, который можно услышать во время богослужения: "И некто сказал Ему (Христу. — Прим. ред.): вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь".

На особом положении

Если с матерью вопрос ясен, то кто же "братья"? И сколько их было? Называют Иуду и Иосию, упомянутых в Евангелии. А в церковном календаре есть дни памяти Иакова, "брата Господня по плоти", и Симеона — "сродника Христова".

Разобраться, чьи это дети, непросто. Одни специалисты считают, что речь идет о потомстве Иосифа Обручника от первого брака. Согласно Писанию, он взял в жены Марию и "не знал ее". Католическая традиция утверждает: земной отец Христа свято хранил девство — свое и супруги.

Получается, "братья" Господни — более дальние родственники? Известно, что у самого Иосифа были младшие братья. В Священном писании упоминается жена одного из них — Клеопы. Она присутствовала при распятии Иисуса.

В православной же традиции Обручник — овдовевший старик. Значит, у него есть дети от первого брака. И не только... Церковный историк IV столетия Евсевий Кесарийский говорит также о двух сводных сестрах — Марии и Саломии.

О многочисленной сводной родне сообщают и раннехристианские предания. Согласно одному из них, после смерти Христа общину возглавил Иаков. Неслучайно его считают первым патриархом Иерусалима.

К слову, с "братом Господним", как повествует Писание, вел полемику и апостол Павел — когда возник спор, кого следует обращать в новую веру: исключительно иудеев или же все народы.

Языковые тонкости

Особый статус Иакова некоторые ученые объясняют тем, что он все-таки был сыном Иосифа и Марии. Объясняется это просто: в иудейских семьях той поры считалось постыдным иметь одного ребенка.

Кроме того, подсказку дает лингвистика. В евангельских текстах, написанных на греческом, речь идет именно о родных, а не двоюродных "братьях". В языке эти понятия четко разделены.

Все бы ничего, да вот только ни Иисус, ни его "родные" греческого не знали, подметил американский библеист Роберт Шиль. Они общались на арамейском.

"А там нет однозначного деления на степени родства, — указал ученый. — Для обозначения кузенов использовали иносказание, но чаще всего употребляли просто слово "брат", имея в виду мужчин примерно одного возраста, хоть как-нибудь близких по крови".

А число степеней для этого понятия, добавляет Шиль, не регламентируется. Поэтому "братом Господним" назван, скажем, Иоанн Предтеча. По преданию, он приходился Спасителю троюродным родственником.

"Иисус сказал: моя жена…"

И у Крестителя, возможно, есть потомки.

В первых веках нашей эры на юге современного Ирака сформировалась религиозная община мандеев. Они считают себя прямыми потомками Иоанна Предтечи. Носят особые белые одежды, совершают ритуальные омовения и трапезы. Их вероучение — синтез христианских и древнеперсидских преданий.

Община немногочисленная и очень закрытая. А никаких сведений о жене и детях Крестителя не сохранилось.

Такая же неопределенность с супружеством Христа. Единственным источником, прямо указывающим на это, служило так называемое Евангелие от Иуды — небольшой фрагмент папируса, где содержалась фраза: "Иисус сказал: моя жена…"

Пятнадцать лет назад документ произвел настоящий фурор. Однако вскоре выяснилось: подделка.

Исключать нельзя

Вопрос подлинности Туринской плащаницы, в отличие от Евангелия от Иуды, пока открыт. Одна экспертиза опровергает другую. Несколько лет назад итальянские ученые взяли фрагмент полотна для биогенетического исследования и установили: кровь на нем настоящая.

"Среди всех принадлежащих человеку митохондриальных гаплотипов, найденных на ткани, больше всего относятся к этнической группе, которая до сих пор очень редка для Западной Европы", — сообщил журналистам руководитель итальянского проекта Джанни Баркачча.

Гематологический тест показал наибольшую совместимость образца с плащаницы с друзами. Представители этого этноконфессионального сообщества уже много веков живут в нескольких районах на юге Сирии и Ливана, а также на севере Израиля. То есть именно там, где проповедовал Христос.