Посольство России в Молдавии готово расширить спектр культурных мероприятий

КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство России в Молдавии заявило, что готово расширить спектр культурных мероприятий в случае прекращения деятельности Российского центра науки и культуры в Кишиневе (РЦНК или Русский дом в Кишиневе).

Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.

"При необходимости расширим спектр культурных мероприятий, проводимых непосредственно посольством, в рамках функционала дипмиссии, установленного Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", — говорится заявлении дипмиссии.