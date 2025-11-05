Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Молдавии готово расширить спектр культурных мероприятий - РИА Новости, 05.11.2025
23:47 05.11.2025
Посольство России в Молдавии готово расширить спектр культурных мероприятий
Посольство России в Молдавии готово расширить спектр культурных мероприятий
Посольство России в Молдавии заявило, что готово расширить спектр культурных мероприятий в случае прекращения деятельности Российского центра науки и культуры в РИА Новости, 05.11.2025
в мире
россия
молдавия
кишинев
дмитрий песков
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://ria.ru/20251105/posolstvo-2053078223.html
россия
молдавия
кишинев
в мире, россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Песков, РЦНК, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Посольство России в Молдавии готово расширить спектр культурных мероприятий

Посольство РФ выразило готовность расширить культурные инициативы в Молдавии

КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство России в Молдавии заявило, что готово расширить спектр культурных мероприятий в случае прекращения деятельности Российского центра науки и культуры в Кишиневе (РЦНК или Русский дом в Кишиневе).
Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"При необходимости расширим спектр культурных мероприятий, проводимых непосредственно посольством, в рамках функционала дипмиссии, установленного Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", — говорится заявлении дипмиссии.
В посольстве напомнили, что согласно статье 17 соглашения 1998 года, работа Российского центра науки и культуры не может быть прекращена ранее середины следующего года при заблаговременном уведомлении за шесть месяцев.
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Посольство России критикует денонсацию Молдавией соглашения по культуре
В миреРоссияМолдавияКишиневДмитрий ПесковРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
