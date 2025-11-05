Рейтинг@Mail.ru
Импортные пошлины помогут США сократить дефицит бюджета, заявил Трамп
05.11.2025
23:00 05.11.2025
Импортные пошлины помогут США сократить дефицит бюджета, заявил Трамп
экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Импортные пошлины помогут США сократить дефицит бюджета, заявил Трамп

Трамп: пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит на 50% в 2025 году

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАЙАМИ, 5 ноя - РИА Новости. Импортные пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в 2025 году, они приносят стране сотни миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мои пошлины приносят сотни миллиардов долларов, помогая сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в этом году", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин
3 апреля, 21:47
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
