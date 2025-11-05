https://ria.ru/20251105/poshliny-2053075616.html
Импортные пошлины помогут США сократить дефицит бюджета, заявил Трамп
Импортные пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в 2025 году, они приносят стране сотни миллиардов долларов, заявил президент США РИА Новости, 05.11.2025
экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
