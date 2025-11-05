Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico. "Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом, <...> оспаривать поддержку Украины", — утверждает он.

Кроме того, Порошенко* обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов Украины в свое оружие.



В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.