Рейтинг@Mail.ru
Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 05.11.2025 (обновлено: 16:29 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/poroshenko-2052907250.html
Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском
Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.11.2025
Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском
Укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T10:05:00+03:00
2025-11-05T16:29:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
https://ria.ru/20251105/zelenskiy-2052892365.html
https://ria.ru/20251105/dizen-2052950283.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр порошенко, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Петр Порошенко, Киев, Владимир Зеленский
Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском

Порошенко: укрепление власти Зеленского приведет к отказу от поддержки Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко*
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico.

"Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом, <...> оспаривать поддержку Украины", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На Западе поразились новому заявлению Зеленского
Вчера, 08:49
Кроме того, Порошенко* обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов Украины в свое оружие.

В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На Западе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Вчера, 13:02
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала