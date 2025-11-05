Полянский рассказал, почему СБ ООН не принял проект заявления по Венесуэле

ООН, 5 ноя - РИА Новости. Совбез ООН по вине одного из его членов не смог принять предложенный РФ проект заявления в связи с напряженностью вокруг Венесуэлы из-за военной активности США, сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский, не раскрыв, кто именно заблокировал документ.
Заявление председателя - это заявление председателя СБ от имени Совета, утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета. В октябре председательствовала РФ.
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета
1 ноября, 22:08
"Мы все глубоко обеспокоены опасной эскалацией в Карибском бассейне. США продолжают наращивать военную мощь у берегов Венесуэлы и наносить незаконные удары по предполагаемым "лодкам с наркотиками". Пытаясь разрядить напряженность, Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН в октябре предложила проект заявления председателя по случаю этой тревожной ситуации", - написал российский дипломат в соцсети Х.
Соответствующий проект, отметил Полянский, призывал к сдержанности и диалогу, акцентировал важность совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
"К сожалению, только один член Совета (угадайте кто) отклонил эту инициативу, не продемонстрировав намерения к деэскалации или поиску дипломатических решений", - отметил он, не раскрыв, кто именно заблокировал проект.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.