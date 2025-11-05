Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал, почему СБ ООН не принял проект заявления по Венесуэле - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/polyanskiy-2053065397.html
Полянский рассказал, почему СБ ООН не принял проект заявления по Венесуэле
Полянский рассказал, почему СБ ООН не принял проект заявления по Венесуэле - РИА Новости, 05.11.2025
Полянский рассказал, почему СБ ООН не принял проект заявления по Венесуэле
Совбез ООН по вине одного из его членов не смог принять предложенный РФ проект заявления в связи с напряженностью вокруг Венесуэлы из-за военной активности США, РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:27:00+03:00
2025-11-05T21:27:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дмитрий полянский
дональд трамп
оон
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ec2160aebb38846186f668fdf61f4188.jpg
https://ria.ru/20251101/rossija-2052433824.html
https://ria.ru/20251105/ssha-2052875710.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_164:0:2393:1672_1920x0_80_0_0_9b02dd75528455c97cf14691351de7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, дмитрий полянский, дональд трамп, оон, nbc, совет безопасности оон
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ООН, NBC, Совет Безопасности ООН
Полянский рассказал, почему СБ ООН не принял проект заявления по Венесуэле

Полянский: СБ ООН не принял проект РФ по Венесуэле из-за вето одного из членов

© AP Photo / Yuki IwamuraПервый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 ноя - РИА Новости. Совбез ООН по вине одного из его членов не смог принять предложенный РФ проект заявления в связи с напряженностью вокруг Венесуэлы из-за военной активности США, сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский, не раскрыв, кто именно заблокировал документ.
Заявление председателя - это заявление председателя СБ от имени Совета, утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета. В октябре председательствовала РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета
1 ноября, 22:08
"Мы все глубоко обеспокоены опасной эскалацией в Карибском бассейне. США продолжают наращивать военную мощь у берегов Венесуэлы и наносить незаконные удары по предполагаемым "лодкам с наркотиками". Пытаясь разрядить напряженность, Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН в октябре предложила проект заявления председателя по случаю этой тревожной ситуации", - написал российский дипломат в соцсети Х.
Соответствующий проект, отметил Полянский, призывал к сдержанности и диалогу, акцентировал важность совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
"К сожалению, только один член Совета (угадайте кто) отклонил эту инициативу, не продемонстрировав намерения к деэскалации или поиску дипломатических решений", - отметил он, не раскрыв, кто именно заблокировал проект.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу
Вчера, 04:41
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияДмитрий ПолянскийДональд ТрампООНNBCСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала