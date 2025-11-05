Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты подтвердили гибель россиянина на острове Пхукет - РИА Новости, 05.11.2025
06:20 05.11.2025
Российские дипломаты подтвердили гибель россиянина на острове Пхукет
Российские дипломаты подтвердили гибель россиянина на острове Пхукет
Российские дипломаты подтвердили гибель россиянина на острове Пхукет

БАНГКОК, 5 ноя – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в городе Пхукет подтвердило РИА Новости информацию об обнаружении спасателями и полицией острова тела россиянина, утонувшего во время купания у пляжа Найтхон утром в воскресенье.
"Генеральное консульство находится в контакте с местными властями. Будет оказано необходимое содействие в репатриации тела в Россию", - сообщили агентству в российском консульском учреждении.
Ранее в среду портал Phuket News сообщил, что тело пропавшего утром 2 ноября во время купания в море у пляжа Найтхон в Таиланде россиянина Дмитрия Закутского найдено у берегов острова Пхукет.
Портал также сообщил, что для поисков пропавшего, которого в последний раз утром в минувшее воскресенье видели его друзья, прежде чем его захлестнула волна отбойного течения, использовались гидроциклы, на которых спасатели, добровольцы из ближайшей к пляжу деревни и полиция вышли в море на поиски россиянина, говорится в сообщении.
По информации, полученной РИА Новости от россиян, проживающих на Пхукете, в последние несколько дней на пляже Найтхон выставлены красные флажки, предупреждающие об опасности купания в море.
