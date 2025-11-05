https://ria.ru/20251105/peskov-2053058426.html
Песков прокомментировал предложения Совбеза по ядерным испытаниям
Песков прокомментировал предложения Совбеза по ядерным испытаниям - РИА Новости, 05.11.2025
Песков прокомментировал предложения Совбеза по ядерным испытаниям
Срока относительно предложений Совбеза РФ по вопросу возможного начала работ по подготовке ядерных испытаний нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:27:00+03:00
2025-11-05T20:27:00+03:00
2025-11-05T20:27:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
https://ria.ru/20251105/medvedev-2053049172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложения Совбеза по ядерным испытаниям
Песков: Совбез не обсуждает сроки начала работ по ядерным испытаниям