США уведомляли о тестовом пуске МБР, заявил Песков
США уведомляли о тестовом пуске МБР, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
США уведомляли о тестовом пуске МБР, заявил Песков
США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:10:00+03:00
2025-11-05T20:10:00+03:00
2025-11-05T20:29:00+03:00
