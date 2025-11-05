Рейтинг@Mail.ru
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
20:09 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/peskov-2053054814.html
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:09:00+03:00
2025-11-05T20:09:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
россия
сша
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков

Песков: нового разговора Путина и Трампа пока не планируется

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.
На Западе обратились к Трампу после предложения Путина
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
