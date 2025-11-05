https://ria.ru/20251105/peskov-2053054814.html
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:09:00+03:00
2025-11-05T20:09:00+03:00
2025-11-05T20:09:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2052928817.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Песков: нового разговора Путина и Трампа пока не планируется