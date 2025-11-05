https://ria.ru/20251105/peskov-2052945250.html
Система вооружений должна стать щитом против "горячих голов", заявил Песков
россия, дмитрий песков
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против "горячих голов", потенциально готовых на необдуманные действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, какую реакцию ожидают в Кремле после испытания новейшего вооружения, должно ли это охладить пыл западных политиков и милитаристов, или допускается, что российские новинки усилят и ускорят гонку вооружений.
"Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны... стать надежным щитом против, скажем так, горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия", - сказал Песков
