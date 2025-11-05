Рейтинг@Mail.ru
Система вооружений должна стать щитом против "горячих голов", заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
12:43 05.11.2025
Система вооружений должна стать щитом против "горячих голов", заявил Песков
Система вооружений должна стать щитом против "горячих голов", заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
Система вооружений должна стать щитом против "горячих голов", заявил Песков
Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против "горячих голов", потенциально готовых на необдуманные действия, заявил журналистам... РИА Новости, 05.11.2025
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Система вооружений должна стать щитом против "горячих голов", заявил Песков

Песков: система вооружений должна стать надежным щитом против горячих голов

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против "горячих голов", потенциально готовых на необдуманные действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, какую реакцию ожидают в Кремле после испытания новейшего вооружения, должно ли это охладить пыл западных политиков и милитаристов, или допускается, что российские новинки усилят и ускорят гонку вооружений.
"Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны... стать надежным щитом против, скажем так, горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия", - сказал Песков.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Эксперт оценил испытания "Буревестника" и "Посейдона"
4 ноября, 23:11
4 ноября, 23:11
 
Россия
Дмитрий Песков
 
 
