Система вооружений должна стать щитом против "горячих голов", заявил Песков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против "горячих голов", потенциально готовых на необдуманные действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист спросил Пескова, какую реакцию ожидают в Кремле после испытания новейшего вооружения, должно ли это охладить пыл западных политиков и милитаристов, или допускается, что российские новинки усилят и ускорят гонку вооружений.