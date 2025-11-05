Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/peskov-2052859679.html
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия - РИА Новости, 05.11.2025
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа по поводу испытаний ядерного оружия, заявил, что ни Россия, РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T00:21:00+03:00
2025-11-05T00:21:00+03:00
в мире
россия
китай
москва
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_0:147:3142:1914_1920x0_80_0_0_adce4769b5b79772dff460c2f5b838a1.jpg
https://ria.ru/20251030/peskov-2051830315.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052576014.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_967d84bf6f87f7d2805e448700568569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, москва, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия

Песков: ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа по поводу испытаний ядерного оружия, заявил, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Песков назвал неверными утверждения Трампа об испытаниях ядерного оружия
30 октября, 13:28
"Тут, наверное, ещё предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний" - заявил международному каналу RT Песков.
Он отметил, что Москва и Пекин настаивают, чтобы все страны оставались привержены обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.
"И поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению", - добавил Песков.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп утверждает, что в мире происходят подземные ядерные испытания
3 ноября, 05:04
 
В миреРоссияКитайМоскваДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала