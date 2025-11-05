https://ria.ru/20251105/peskov-2052859679.html
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия - РИА Новости, 05.11.2025
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа по поводу испытаний ядерного оружия, заявил, что ни Россия, РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T00:21:00+03:00
2025-11-05T00:21:00+03:00
2025-11-05T00:21:00+03:00
в мире
россия
китай
москва
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_0:147:3142:1914_1920x0_80_0_0_adce4769b5b79772dff460c2f5b838a1.jpg
https://ria.ru/20251030/peskov-2051830315.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052576014.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_967d84bf6f87f7d2805e448700568569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, москва, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия
Песков: ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа по поводу испытаний ядерного оружия, заявил, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний.
Ранее Трамп
заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
"Тут, наверное, ещё предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия
, ни Китай
не возобновляли никаких ядерных испытаний" - заявил международному каналу RT Песков
.
Он отметил, что Москва
и Пекин
настаивают, чтобы все страны оставались привержены обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.
"И поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению", - добавил Песков.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.