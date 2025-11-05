Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа по поводу испытаний ядерного оружия, заявил, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний.

"И поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению", - добавил Песков.