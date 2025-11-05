Адвокат жены Гозмана* подтвердил ее переезд в Израиль

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Супруга политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иностранным агентом) Марина Егорова, в отношении которой возбуждено дело о контрабанде культурных ценностей, переехала в Израиль, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков.

Егоровой вменили часть 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная группой лиц"). Наказание по ней - от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет.