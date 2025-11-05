Рейтинг@Mail.ru
Адвокат жены Гозмана* подтвердил ее переезд в Израиль - РИА Новости, 05.11.2025
14:03 05.11.2025 (обновлено: 14:04 05.11.2025)
Адвокат жены Гозмана* подтвердил ее переезд в Израиль
Адвокат жены Гозмана* подтвердил ее переезд в Израиль - РИА Новости, 05.11.2025
Адвокат жены Гозмана* подтвердил ее переезд в Израиль
Супруга политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иностранным агентом) Марина Егорова, в отношении которой возбуждено дело о контрабанде культурных ценностей,... РИА Новости, 05.11.2025
Адвокат жены Гозмана* подтвердил ее переезд в Израиль

Адвокат Бирюков подтвердил переезд жены Гозмана в Израиль

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Гозман*. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Супруга политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иностранным агентом) Марина Егорова, в отношении которой возбуждено дело о контрабанде культурных ценностей, переехала в Израиль, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков.
Об отъезде Егоровой в Израиль в своих социальных сетях сообщил сам Гозман*, отметивший, что выезд его супруги из России "был осуществлен совершенно легально".
"Подтверждаю", - сказал собеседник, отказавшись от других комментариев.
Ранее Бирюков сообщал РИА Новости, что Егорову задержали 3 октября 2024 года. В Россию она приехала из-за границы еще в августе, чтобы читать курс лекций студентам. После обыска в московской квартире и на даче Лефортовский суд Москвы отправил женщину под домашний арест.
Егоровой вменили часть 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная группой лиц"). Наказание по ней - от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
Адвокат сообщал РИА Новости, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель Mercedes, который вез вещи Гозмана* и Егоровой, у него изъяли предметы "кухонно-бытовой утвари, а не культурные ценности". По словам защитника, речь шла о столовых приборах - ложках и вилках из мельхиора и серебра из наследства, которое осталось в семье от матери Гозмана*.
Бирюков пояснял, что по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя "Мерседеса" не было.
Леонид Гозман* заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). Как сообщали в СК РФ, установлено, что Гозман*, находясь за пределами России, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.
Ранее политик был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ, он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.
* признан в РФ иностранным агентом
РоссияИзраильМоскваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
