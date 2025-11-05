Пентагон планирует больше инвестировать в оборонные компании

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пентагон собирается больше инвестировать в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия и заключить больше контрактов на фоне устаревшей системы закупок, передает агентство Bloomberg.
"Пентагон торопится инвестировать в оборонные компании и предлагать гранты, кредиты и другие инициативы как способ ускорить развитие оружия и привлечь больше конкурентноспособных предложений на заключение контрактов... неподписанный проект... последний шаг в (выполнении - ред.) цели администрации исправить проблему, тянущуюся десятилетиями: до боли медленная процедура закупки, в которой оружие часто превышает бюджет, впервые его представляют годами позже и иногда оно устаревает к этому времени", - пишет агентство со ссылкой на неподписанный документ.
По данным агентства, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что департамент не будет комментировать украденные черновики документов.
Агентство подчеркнуло, что Пентагон тратил миллионы долларов на контракты с крупными оборонными копаниями, такими как Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Законопроект может позволить получить огромное финансирование технологическим компаниям и стартапам, которые ранее заявляли о желании бросить вызов крупнейшим компаниям, уверяя, что смогут адаптировать новые технологии быстрее.
Согласно агентству, каждое военное ведомство должно предоставить план реализации этого приказа в течение 60 дней.