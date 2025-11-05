Рейтинг@Mail.ru
Сальдо предостерег от поставок натовского оружия из Румынии в Одессу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 05.11.2025 (обновлено: 10:13 06.11.2025)
Сальдо предостерег от поставок натовского оружия из Румынии в Одессу
Сальдо предостерег от поставок натовского оружия из Румынии в Одессу - РИА Новости, 06.11.2025
Сальдо предостерег от поставок натовского оружия из Румынии в Одессу
В Одесской области партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной артерии ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.11.2025
Сальдо предостерег от поставок натовского оружия из Румынии в Одессу

Одесские партизаны сорвали поставки оружия для ВСУ из Румынии

Грузовой состав, со снарядами стандарта НАТО, сошедший с рельс на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса. Кадр видео
Грузовой состав, со снарядами стандарта НАТО, сошедший с рельс на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Грузовой состав, со снарядами стандарта НАТО, сошедший с рельс на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. В Одесской области партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной артерии ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Благодаря операции нарушена вся цепочка вражеских поставок, проезд для поездов с натовским оружием теперь небезопасен. У врага нет тыла", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, это произошло в середине октября. Партизаны подорвали колею на участке Измаил — Одесса за несколько часов до прохода грузового состава с натовскими снарядами и техникой из Румынии.
Транспортировка оружия была сорвана, а СБУ пытаются скрыть масштабы, подчеркнул Сальдо.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРумынияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
