Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу

ТРАБЗОН, 5 ноя – РИА Новости. Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу, пассажиры выкупили билеты, некоторые приехали из других турецких городов, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона Сочи был запланирован на 29 октября, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.

Паром отправится в путь в среду вечером около 20.00 мск, время в пути до Сочи составит 12 часов.

« "Первые пассажиры уже выкупили забронированные билеты, некоторые едут из других городов Турции специально ради рейса. Паром готов к отправке", - сообщил Чакыр.

В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости Чакыр. Он отмечал, что пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами.

Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон- Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили ранее в Liderline. Интерес проявляют граждане как России , так и Турции.

Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.

Паромная линия Сочи – Трабзон – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года.