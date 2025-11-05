Рейтинг@Mail.ru
Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу - РИА Новости, 05.11.2025
13:21 05.11.2025
Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу
Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу - РИА Новости, 05.11.2025
Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу
Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу, пассажиры выкупили билеты, некоторые приехали из других турецких городов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2025
Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу

Пассажиры выкупили билеты на первый за 14 лет рейс парома из Трабзона в Сочи

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи. Архивное фото
ТРАБЗОН, 5 ноя – РИА Новости. Паром из Трабзона в Сочи готов к первому за 14 лет рейсу, пассажиры выкупили билеты, некоторые приехали из других турецких городов, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи был запланирован на 29 октября, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон
29 октября, 09:28
Паром отправится в путь в среду вечером около 20.00 мск, время в пути до Сочи составит 12 часов.
«
"Первые пассажиры уже выкупили забронированные билеты, некоторые едут из других городов Турции специально ради рейса. Паром готов к отправке", - сообщил Чакыр.
В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости Чакыр. Он отмечал, что пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.
Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами.
Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон- Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили ранее в Liderline. Интерес проявляют граждане как России, так и Турции.
Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.
Паромная линия Сочи – Трабзон – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года.
Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет восемь палуб, половина из которых пассажирские.
Вид города Трабзон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь
29 октября, 16:56
 
СочиТрабзон (провинция)ТурцияВ мире
 
 
