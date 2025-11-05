Рейтинг@Mail.ru
03:39 05.11.2025 (обновлено: 03:43 05.11.2025)
Папа Римский высказался о противостоянии США и Венесуэлы
Дарья Буймова
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV заявил, что насилие между США и Венесуэлой не приведет к победе, его слова приводит портал Vatican News.
"Я верю, что насилие никогда не приводит к победе... Решение - поиск диалога, чтобы выработать способы разрешения проблем, которые могут существовать между странами", - пишет портал.
Ранее газета New York Times сообщала, что Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, они включают авиаудары, отправку сил специальных операций или контртеррористических сил. Издание Washington Post утверждало, что США разворачивают в Карибском бассейне группировку войск, которая, по предварительным данным, может насчитывать около 16 тысяч военных.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
