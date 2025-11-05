Овчинский: участок в районе Отрадное реорганизуют в рамках КРТ

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В московском районе Отрадное в рамках КРТ реорганизуют участок, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что по проекту КРТ реорганизуют участок по адресу: Отрадный проезд, владение 4А, площадью 0,34 гектара. На нем планируют возвести жилье для программы реновации.

"Общая площадь новостроек составит около 13,8 тысячи квадратных метров, а квартир – почти 8,5 тысячи квадратных метров. В них смогут переехать примерно 300 москвичей. Первые этажи займут предприятия торговли, общепита, а также службы сервиса, что гарантирует новоселам получение востребованных услуг в шаговой доступности", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.