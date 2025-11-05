https://ria.ru/20251105/ovchinskiy-2052916194.html
Овчинский: участок в районе Отрадное реорганизуют в рамках КРТ
Овчинский: участок в районе Отрадное реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 05.11.2025
Овчинский: участок в районе Отрадное реорганизуют в рамках КРТ
В московском районе Отрадное в рамках КРТ реорганизуют участок, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:20:00+03:00
2025-11-05T11:20:00+03:00
2025-11-05T11:20:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: участок в районе Отрадное реорганизуют в рамках КРТ
Овчинский: участок в районе Отрадное реорганизуют в рамках проекта КРТ
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В московском районе Отрадное в рамках КРТ реорганизуют участок, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что по проекту КРТ реорганизуют участок по адресу: Отрадный проезд, владение 4А, площадью 0,34 гектара. На нем планируют возвести жилье для программы реновации.
"Общая площадь новостроек составит около 13,8 тысячи квадратных метров, а квартир – почти 8,5 тысячи квадратных метров. В них смогут переехать примерно 300 москвичей. Первые этажи займут предприятия торговли, общепита, а также службы сервиса, что гарантирует новоселам получение востребованных услуг в шаговой доступности", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Реализовать проект планируют за шесть лет. Также на прилегающей территории проведут озеленение и благоустройство, добавляется в пресс-релизе.