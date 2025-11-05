В Аптекарском огороде расцвела самая черная в мире орхидея-паук

Рейтинг@Mail.ru
Хорошие новости
 
09:47 05.11.2025
хорошие новости
москва
бразилия
общество
москва, бразилия, общество
Хорошие новости, Москва, Бразилия, Общество
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Самая черная в мире орхидея-паук, крошечная максиллярия шункеана, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
«
"Самая чёрная в мире из природных орхидей — крошечная Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) — расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Неофициальное название растения из-за внешнего вида цветка - "орхидея-паук"", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что посетители могут увидеть её в Пальмовой оранжерее в одной из стеклянных витрин, где также цветёт орхидея-вампир Дракула химера.
"Произрастает в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров. Диаметр цветка - всего 1 сантиметр. "Чёрный" - лишь условно чёрный: орхидеи не вырабатывают соответствующий пигмент. Речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что гибридизаторы упорствуют и доводят цветки до максимальной "черноты" - готичные орхидеи чрезвычайно популярны по всему свету.
Орхидея-вампир Дракула химера расцвела в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир
4 ноября, 09:44
 
Хорошие новостиМоскваБразилияОбщество
 
 
