Самая черная в мире орхидея-паук, крошечная максиллярия шункеана, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.11.2025
В Аптекарском огороде расцвела самая черная в мире орхидея-паук
В оранжерее Аптекарского огорода расцвела самая черная в мире орхидея-паук
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Самая черная в мире орхидея-паук, крошечная максиллярия шункеана, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
"Самая чёрная в мире из природных орхидей — крошечная Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) — расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Неофициальное название растения из-за внешнего вида цветка - "орхидея-паук"", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что посетители могут увидеть её в Пальмовой оранжерее в одной из стеклянных витрин, где также цветёт орхидея-вампир Дракула химера.
"Произрастает в тропических лесах Бразилии
на высоте от 600 до 700 метров. Диаметр цветка - всего 1 сантиметр. "Чёрный" - лишь условно чёрный: орхидеи не вырабатывают соответствующий пигмент. Речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что гибридизаторы упорствуют и доводят цветки до максимальной "черноты" - готичные орхидеи чрезвычайно популярны по всему свету.