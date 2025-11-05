Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana), также известная как "орхидея-паук", в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве

В Аптекарском огороде расцвела самая черная в мире орхидея-паук

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Самая черная в мире орхидея-паук, крошечная максиллярия шункеана, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.

« "Самая чёрная в мире из природных орхидей — крошечная Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) — расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Неофициальное название растения из-за внешнего вида цветка - "орхидея-паук"", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что посетители могут увидеть её в Пальмовой оранжерее в одной из стеклянных витрин, где также цветёт орхидея-вампир Дракула химера.

"Произрастает в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров. Диаметр цветка - всего 1 сантиметр. "Чёрный" - лишь условно чёрный: орхидеи не вырабатывают соответствующий пигмент. Речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов", - добавили в пресс-службе.