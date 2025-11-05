Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть

"Мы будем делать все, что разрешено", - ответил он на вопрос, прекратила ли компания закупать российскую нефть в связи с санкциями. На вопрос, разрешено ли покупать нефть у трейдеров, которые не подпадают под санкции, глава ONGC сказал: "На данный момент - да".