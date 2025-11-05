Рейтинг@Mail.ru
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть - РИА Новости, 05.11.2025
11:17 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/ongc-2052924723.html
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть - РИА Новости, 05.11.2025
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть, заявил журналистам глава компании Арун Кумар Сингх в кулуарах ADIPEC. РИА Новости, 05.11.2025
экономика, дубай, россия, москва, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз
Экономика, Дубай, Россия, Москва, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть

Глава ONGC Сингх: компания продолжит покупать российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 5 ноя - РИА Новости. Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть, заявил журналистам глава компании Арун Кумар Сингх в кулуарах ADIPEC.
"Мы будем делать все, что разрешено", - ответил он на вопрос, прекратила ли компания закупать российскую нефть в связи с санкциями. На вопрос, разрешено ли покупать нефть у трейдеров, которые не подпадают под санкции, глава ONGC сказал: "На данный момент - да".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Россия может увеличить добычу нефти в декабре без учета плана компенсаций
2 ноября, 19:43
 
