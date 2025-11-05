Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон

Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон

Водитель, наехавший на людей на острове Олерон, имел проблемы с алкоголем

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Водитель, совершивший намеренный наезд на людей на французском острове Олерон, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, сообщили местные власти.

В результате намеренного наезда автомобиля на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) пострадали десять человек. Подозреваемый, 35-летний житель коммуны Долю-д"Олерон, был задержан.

"Он известен полиции своими проблемами с алкоголем и наркотиками", — заявил мэр города Сен-Пьер-д'Олерон Кристоф Сюэр телеканалу BFMTV.

По словам мэра Долю-д'Олерон Тибо Брешкоффа, подозреваемый проживал на острове "долгое время" и имеет там несколько родственников. Он привлекался к ответственности за кражу и пьяное вождение.