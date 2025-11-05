Рейтинг@Mail.ru
Водитель, наехавший на людей на острове Олерон, имел проблемы с алкоголем
05.11.2025
18:32 05.11.2025
Водитель, наехавший на людей на острове Олерон, имел проблемы с алкоголем
Водитель, наехавший на людей на острове Олерон, имел проблемы с алкоголем
© AP Photo / Yohan BonnetСледователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Водитель, совершивший намеренный наезд на людей на французском острове Олерон, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, сообщили местные власти.
В результате намеренного наезда автомобиля на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) пострадали десять человек. Подозреваемый, 35-летний житель коммуны Долю-д"Олерон, был задержан.
"Он известен полиции своими проблемами с алкоголем и наркотиками", — заявил мэр города Сен-Пьер-д'Олерон Кристоф Сюэр телеканалу BFMTV.
По словам мэра Долю-д'Олерон Тибо Брешкоффа, подозреваемый проживал на острове "долгое время" и имеет там несколько родственников. Он привлекался к ответственности за кражу и пьяное вождение.
Как сообщает BFMTV, Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не расследует инцидент, но держит дело под контролем.
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Двое находятся в реанимации после наезда автомобиля на острове Олерон
