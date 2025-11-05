Водитель, наехавший на людей на острове Олерон, имел проблемы с алкоголем

https://ria.ru/20251105/oleron-2053038394.html
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Водитель, совершивший намеренный наезд на людей на французском острове Олерон, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, сообщили местные власти.
В результате намеренного наезда автомобиля на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) пострадали десять человек. Подозреваемый, 35-летний житель коммуны Долю-д"Олерон, был задержан.
"Он известен полиции своими проблемами с алкоголем и наркотиками", — заявил мэр города Сен-Пьер-д'Олерон Кристоф Сюэр телеканалу BFMTV.
По словам мэра Долю-д'Олерон Тибо Брешкоффа, подозреваемый проживал на острове "долгое время" и имеет там несколько родственников. Он привлекался к ответственности за кражу и пьяное вождение.
Как сообщает BFMTV, Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не расследует инцидент, но держит дело под контролем.