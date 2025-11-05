https://ria.ru/20251105/oleron-2052969494.html
Двое пострадавших после наезда автомобиля во Франции находятся в реанимации
Двое пострадавших после наезда автомобиля во Франции находятся в реанимации - РИА Новости, 05.11.2025
Двое пострадавших после наезда автомобиля во Франции находятся в реанимации
Двое пострадавших в результате наезда автомобиля на французском острове Олерон находятся в реанимации - глава МВД РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:15:00+03:00
2025-11-05T14:15:00+03:00
2025-11-05T14:15:00+03:00
происшествия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052968093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4821e6399901c7591a90b2b46d10295.jpg
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052968093_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f03fdc3beeb8482f624f9143c81608b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, франция
Двое пострадавших после наезда автомобиля во Франции находятся в реанимации
Двое пострадавших после наезда автомобиля на Олероне находятся в реанимации