Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках
17:59 05.11.2025
Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках
Более 50 сотрудников коммунальной сферы из 44 округов Подмосковья прошли обучение в работе на новой технике, мероприятие состоялось в "Химкинском водоканале",... РИА Новости, 05.11.2025
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках

Более 50 сотрудников прошли обучение на новой технике в "Химкинском водоканале"

Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 50 сотрудников коммунальной сферы из 44 округов Подмосковья прошли обучение в работе на новой технике, мероприятие состоялось в "Химкинском водоканале", сообщает пресс-служба администрации округа.
В этом году автопарк реурсоснабжающих организаций региона пополнили 108 спецмашин. Во время обучения специалисты смогли не только задать интересующие вопросы, но и быстро применить полученные знания на практике.
"Химкинский водоканал" получил две каналопромывочные машины и два илососа для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. До конца года на предприятии ожидают поставку еще трех единиц спецтехники.
Современное оборудование позволит быстрее и качественнее устранять засоры трубопроводов.
"Химкинский водоканал" обслуживает 20 водозаборных узлов, 21 водопроводную насосную станцию и 59 канализационных станций, более 450 километров сетей водоснабжения и свыше 300 километров - водоотведения.
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант
4 ноября, 12:06
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
