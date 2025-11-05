Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 50 сотрудников коммунальной сферы из 44 округов Подмосковья прошли обучение в работе на новой технике, мероприятие состоялось в "Химкинском водоканале", сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году автопарк реурсоснабжающих организаций региона пополнили 108 спецмашин. Во время обучения специалисты смогли не только задать интересующие вопросы, но и быстро применить полученные знания на практике.

"Химкинский водоканал" получил две каналопромывочные машины и два илососа для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. До конца года на предприятии ожидают поставку еще трех единиц спецтехники.

Современное оборудование позволит быстрее и качественнее устранять засоры трубопроводов.