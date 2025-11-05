https://ria.ru/20251105/obuchenie-2053031973.html
Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках
Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 50 сотрудников коммунальной сферы из 44 округов Подмосковья прошли обучение в работе на новой технике, мероприятие состоялось в "Химкинском водоканале", сообщает пресс-служба администрации округа.
В этом году автопарк реурсоснабжающих организаций региона пополнили 108 спецмашин. Во время обучения специалисты смогли не только задать интересующие вопросы, но и быстро применить полученные знания на практике.
"Химкинский водоканал" получил две каналопромывочные машины и два илососа для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. До конца года на предприятии ожидают поставку еще трех единиц спецтехники.
Современное оборудование позволит быстрее и качественнее устранять засоры трубопроводов.
"Химкинский водоканал" обслуживает 20 водозаборных узлов, 21 водопроводную насосную станцию и 59 канализационных станций, более 450 километров сетей водоснабжения и свыше 300 километров - водоотведения.