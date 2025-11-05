Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани - иммигранта, члена левого крыла демократической партии - является отражением углубляющегося идейно-политического раскола в США, как среди избирателей, так и в правящих кругах, считает сенатор Алексей Пушков.

"Победа левого кандидата Зохрана Мамдани - иммигранта, выходца из Уганды и члена левого крыла демократической партии - на выборах мэра Нью-Йорка, является отражением углубляющегося идейно-политического раскола в США, как среди избирателей, так и в правящих кругах", - написал Пушков в своем Telegram-канале

По словам сенатора, новый мэр, которого называют "новым лицом американских левых", победил на прямом вызове Трампу и его политике, на радикально-проиммигрантской и про-трансгендерной платформе.

"Если американские консерваторы называют победу Трампа на выборах 2024 года началом "трамповской консервативной революции", то вот им ответ - сигнал о начале леволиберальной антитрамповской контрреволюции", - добавил он.

По мнению Пушкова, многолетняя упорная деформация американского общества демократической партией не прошла даром, и теперь у такой контрреволюции глубокие корни.

"Этот внутренний раскол, а не внешние факторы, - главная угроза для будущего Америки", - полагает он.

Парламентарий также отметил, что помимо победы на выборах мэра Нью-Йорка демократы в США сумели одержать победу и на выборах губернатора Вирджинии, где республиканцы до сих пор считались сильнее, а также еще на двух местных выборах, причем с большим перевесом, чем ожидалось.