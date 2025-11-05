Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/nyu-york-2052973370.html
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.11.2025
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани - иммигранта, члена левого крыла демократической партии - является отражением углубляющегося... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:36:00+03:00
2025-11-05T14:36:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
зохран мамдани
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901825_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_f298c3ffb7ab1f68d5c98833b6ac91f7.jpg
https://ria.ru/20251105/vybory-2052944652.html
https://ria.ru/20251105/nomer-2052901594.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901825_120:0:2076:1467_1920x0_80_0_0_5fce009aa78582afdec2ccb16b247837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, зохран мамдани, дональд трамп, алексей пушков
В мире, Нью-Йорк (город), США, Зохран Мамдани, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Пушков: победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке отражает раскол в США

© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани - иммигранта, члена левого крыла демократической партии - является отражением углубляющегося идейно-политического раскола в США, как среди избирателей, так и в правящих кругах, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
Вчера, 12:42
"Победа левого кандидата Зохрана Мамдани - иммигранта, выходца из Уганды и члена левого крыла демократической партии - на выборах мэра Нью-Йорка, является отражением углубляющегося идейно-политического раскола в США, как среди избирателей, так и в правящих кругах", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, новый мэр, которого называют "новым лицом американских левых", победил на прямом вызове Трампу и его политике, на радикально-проиммигрантской и про-трансгендерной платформе.
"Если американские консерваторы называют победу Трампа на выборах 2024 года началом "трамповской консервативной революции", то вот им ответ - сигнал о начале леволиберальной антитрамповской контрреволюции", - добавил он.
По мнению Пушкова, многолетняя упорная деформация американского общества демократической партией не прошла даром, и теперь у такой контрреволюции глубокие корни.
"Этот внутренний раскол, а не внешние факторы, - главная угроза для будущего Америки", - полагает он.
Парламентарий также отметил, что помимо победы на выборах мэра Нью-Йорка демократы в США сумели одержать победу и на выборах губернатора Вирджинии, где республиканцы до сих пор считались сильнее, а также еще на двух местных выборах, причем с большим перевесом, чем ожидалось.
"Это плохой сигнал для Трампа и республиканской партии за год до промежуточных выборов в конгресс", - отметил Пушков.
Обложка газеты New York Post - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом
Вчера, 09:37
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЗохран МамданиДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала