Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

2025-11-05T14:36:00+03:00
2025-11-05T14:36:00+03:00
2025-11-05T14:36:00+03:00
Пушков: победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке отражает раскол в США
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани - иммигранта, члена левого крыла демократической партии - является отражением углубляющегося идейно-политического раскола в США, как среди избирателей, так и в правящих кругах, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани
победил на выборах мэра Нью-Йорка
. Президент США Дональд Трамп
называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
"Победа левого кандидата Зохрана Мамдани - иммигранта, выходца из Уганды
и члена левого крыла демократической партии - на выборах мэра Нью-Йорка, является отражением углубляющегося идейно-политического раскола в США, как среди избирателей, так и в правящих кругах", - написал Пушков
в своем Telegram-канале
.
По словам сенатора, новый мэр, которого называют "новым лицом американских левых", победил на прямом вызове Трампу и его политике, на радикально-проиммигрантской и про-трансгендерной платформе.
"Если американские консерваторы называют победу Трампа на выборах 2024 года началом "трамповской консервативной революции", то вот им ответ - сигнал о начале леволиберальной антитрамповской контрреволюции", - добавил он.
По мнению Пушкова, многолетняя упорная деформация американского общества демократической партией не прошла даром, и теперь у такой контрреволюции глубокие корни.
"Этот внутренний раскол, а не внешние факторы, - главная угроза для будущего Америки", - полагает он.
Парламентарий также отметил, что помимо победы на выборах мэра Нью-Йорка демократы в США сумели одержать победу и на выборах губернатора Вирджинии, где республиканцы до сих пор считались сильнее, а также еще на двух местных выборах, причем с большим перевесом, чем ожидалось.
"Это плохой сигнал для Трампа и республиканской партии за год до промежуточных выборов в конгресс", - отметил Пушков.