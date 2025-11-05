https://ria.ru/20251105/nyu-york-2052879809.html
MSNBC прогнозирует победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Телеканал MSNBC после обработки 60% голосов прогнозирует победу на выборах мэра Нью-Йорка кандидату от демократов Зохрану Мамдани. РИА Новости, 05.11.2025
НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя – РИА Новости.
Телеканал MSNBC
после обработки 60% голосов прогнозирует победу на выборах мэра Нью-Йорка кандидату от демократов Зохрану Мамдани.
Ранее победу Мамдани спрогнозировал портал Decision desk.
По итогам обработки 60,2% бюллетеней телеканал также прогнозирует победу Мамдани.
Мамдани позиционирует себя как "демократического социалиста". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.
По данным городского избиркома, явка на выборах превысила 2 миллиона человек впервые с 1969 года.