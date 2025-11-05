Рейтинг@Mail.ru
MSNBC прогнозирует победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/nyu-york-2052879809.html
MSNBC прогнозирует победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
MSNBC прогнозирует победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.11.2025
MSNBC прогнозирует победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Телеканал MSNBC после обработки 60% голосов прогнозирует победу на выборах мэра Нью-Йорка кандидату от демократов Зохрану Мамдани. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:54:00+03:00
2025-11-05T05:54:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_0:207:3076:1937_1920x0_80_0_0_f61e614919fc6ee655f9a6405f6d9113.jpg
https://ria.ru/20251105/moskva-2052867097.html
https://ria.ru/20251104/tramp-2052697835.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_519cc3282941e73f07a8d60d8414e28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
MSNBC прогнозирует победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

MSNBC прогнозирует победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя – РИА Новости. Телеканал MSNBC после обработки 60% голосов прогнозирует победу на выборах мэра Нью-Йорка кандидату от демократов Зохрану Мамдани.
Ранее победу Мамдани спрогнозировал портал Decision desk.
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мэру Нью-Йорка посоветовали брать пример с Москвы
Вчера, 02:03
По итогам обработки 60,2% бюллетеней телеканал также прогнозирует победу Мамдани.
Мамдани позиционирует себя как "демократического социалиста". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.
По данным городского избиркома, явка на выборах превысила 2 миллиона человек впервые с 1969 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра
4 ноября, 01:55
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала