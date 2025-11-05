В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен

КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Организацию "Спецкурс", которая показывала детям окровавленный реалистичный манекен с оторванной ногой на фестивале "Добрый Новороссийск", больше не будут приглашать на публичные открытые мероприятия, сообщили в муниципальном центре управления Новороссийском.

Ранее в соцсетях распространились фото реалистичного окровавленного манекена, у которого оторвана нога. Его вынесла организация "Спецкурс", принимавшая участие в фестивале "Добрый Новороссийск". Детям, по данным СМИ, предлагалось "пройти уроки по оказанию первой медпомощи".