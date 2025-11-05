https://ria.ru/20251105/novorossiysk-2053029588.html
В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен
КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Организацию "Спецкурс", которая показывала детям окровавленный реалистичный манекен с оторванной ногой на фестивале "Добрый Новороссийск", больше не будут приглашать на публичные открытые мероприятия, сообщили в муниципальном центре управления Новороссийском.
Ранее в соцсетях распространились фото реалистичного окровавленного манекена, у которого оторвана нога. Его вынесла организация "Спецкурс", принимавшая участие в фестивале "Добрый Новороссийск". Детям, по данным СМИ, предлагалось "пройти уроки по оказанию первой медпомощи".
"Организация "Спецкурс" неоднократно участвовала в военно-патриотических мероприятиях города с данным сюжетом оказания первой медицинской помощи. Специалистами НГОЦ (Новороссийский городской общественный центр - ред.) проведена беседа с данной НКО, и принято решение не приглашать данную организацию на публичные открытые мероприятия", - сообщили в муниципальном центре управления.