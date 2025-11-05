Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/novorossiysk-2053029588.html
В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен
В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен - РИА Новости, 05.11.2025
В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен
Организацию "Спецкурс", которая показывала детям окровавленный реалистичный манекен с оторванной ногой на фестивале "Добрый Новороссийск", больше не будут... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:50:00+03:00
2025-11-05T17:50:00+03:00
общество
россия
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013506051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f1dc1a3180979f35d56b3c684f0b594.jpg
https://ria.ru/20240304/taurus-1930906049.html
россия
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013506051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dad00430cbc7611d7da79bb198c813f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новороссийск
Общество, Россия, Новороссийск
В Новороссийске детям на фестивале показали окровавленный манекен

Организация "Спецкурс" на фестивале показала детям окровавленный манекен

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Организацию "Спецкурс", которая показывала детям окровавленный реалистичный манекен с оторванной ногой на фестивале "Добрый Новороссийск", больше не будут приглашать на публичные открытые мероприятия, сообщили в муниципальном центре управления Новороссийском.
Ранее в соцсетях распространились фото реалистичного окровавленного манекена, у которого оторвана нога. Его вынесла организация "Спецкурс", принимавшая участие в фестивале "Добрый Новороссийск". Детям, по данным СМИ, предлагалось "пройти уроки по оказанию первой медпомощи".
"Организация "Спецкурс" неоднократно участвовала в военно-патриотических мероприятиях города с данным сюжетом оказания первой медицинской помощи. Специалистами НГОЦ (Новороссийский городской общественный центр - ред.) проведена беседа с данной НКО, и принято решение не приглашать данную организацию на публичные открытые мероприятия", - сообщили в муниципальном центре управления.
Ролик про ракету Taurus ZDF - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Германии показали детям видео про Taurus, который "хочет" на Украину
4 марта 2024, 03:15
 
ОбществоРоссияНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала