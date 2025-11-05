Рейтинг@Mail.ru
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/nomer-2052901594.html
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом - РИА Новости, 05.11.2025
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом
Газета New York Post представила обложку своего номера от 5 ноября, на которой изображен ожидаемый победитель выборов мэра Нью-Йорка, демократ Зохран Мамдани,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:37:00+03:00
2025-11-05T09:37:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
зохран мамдани
дональд трамп
карл маркс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901415_0:678:2047:1829_1920x0_80_0_0_3619217883ca401c05fcb7e5d5288000.jpg
https://ria.ru/20251104/tramp-2052697835.html
https://ria.ru/20251105/mamdani-2052891735.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901415_0:486:2047:2021_1920x0_80_0_0_68725e35a0b74ebdab016d211e93866d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, зохран мамдани, дональд трамп, карл маркс
В мире, Нью-Йорк (город), США, Зохран Мамдани, Дональд Трамп, Карл Маркс
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом

NYP поместила на обложку кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани с серпом и молотом

© Фото : New York PostОбложка газеты New York Post
Обложка газеты New York Post - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : New York Post
Обложка газеты New York Post
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Газета New York Post представила обложку своего номера от 5 ноября, на которой изображен ожидаемый победитель выборов мэра Нью-Йорка, демократ Зохран Мамдани, держащий серп и молот.
Официальные данные выборов пока не опубликованы, однако крупнейшие американские СМИ уже отдают победу Мамдани. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра
4 ноября, 01:55
На обложке New York Post в соцсети X Мамдани, одетый в красный костюм с белой рубашкой и черным галстуком, на фоне небоскребов, над которыми летят красные звезды, заносит серп и молот над головой.
Картинка снабжена надписью, стилизованной под традиционные в спорте "На старт, внимание, марш" - On your marks, get set, go! – однако авторы решили обыграть фамилию основоположника коммунизма Карла Маркса, а также имя Зохрана Мамдани – On your Marx, get set, Zo!
"Мамдани победил в гонке за пост мэра", - пишет газета.
Мамдани ранее заявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка, пообещав, что власть теперь перейдет от богатых к работающим людям.
Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Первый в истории Нью-Йорка мэр-мусульманин приступит к работе 1 января
Вчера, 08:45
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЗохран МамданиДональд ТрампКарл Маркс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала