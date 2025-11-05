https://ria.ru/20251105/nomer-2052901594.html
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Газета New York Post представила обложку своего номера от 5 ноября, на которой изображен ожидаемый победитель выборов мэра Нью-Йорка, демократ Зохран Мамдани, держащий серп и молот.
Официальные данные выборов пока не опубликованы, однако крупнейшие американские СМИ уже отдают победу Мамдани
. Президент США Дональд Трамп
называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку
.
На обложке New York Post в соцсети X Мамдани, одетый в красный костюм с белой рубашкой и черным галстуком, на фоне небоскребов, над которыми летят красные звезды, заносит серп и молот над головой.
Картинка снабжена надписью, стилизованной под традиционные в спорте "На старт, внимание, марш" - On your marks, get set, go! – однако авторы решили обыграть фамилию основоположника коммунизма Карла Маркса
, а также имя Зохрана Мамдани – On your Marx, get set, Zo!
"Мамдани победил в гонке за пост мэра", - пишет газета.
Мамдани ранее заявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка, пообещав, что власть теперь перейдет от богатых к работающим людям.