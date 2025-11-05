Явка избирателей на выборах мэра Нью-Йорка превзошла прошлую кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя – РИА Новости. Свыше 1,4 миллиона человек уже проголосовали на выборах мэра Нью-Йорка, тем самым обойдя результаты прошлогодней кампании и нескольких предыдущих, следует из данных избиркома города.

По состоянию на 15.00 (23.00 мск), проголосовали 1 451 942 горожан (данные включают т.н. "раннее голосование"). Активнее всего голосуют в Бруклине – почти 479 тысяч голосов.

Участки закроются в 21.00 (05.00 мск).

При этом по итогам прошлой кампании явка составила 1,15 миллиона человек. Таким образом, дневная явка (и раннее голосование) этого года уже побила прошлогодние результаты, а также "обошла" и другие годы.

В этом тысячелетии "рекорд" пока что у выборов 2001 года – свыше 1,5 миллиона человек, нынешняя явка - на втором месте.

Нью-Йорке во вторник проходят выборы мэра: за пост градоначальника борются Эндрю Куомо , республиканец Кертис Слива и демократ Зохран Мамдани, которому соцопросы предсказывают победу.