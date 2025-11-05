МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд" у подножия Останкинской башни в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Телеведущий, народный артист России, учитель. Он всегда, все эти годы, был рядом с нами. У подножия Останкинской телебашни уже сияет памятная звезда настоящему мастеру и профессионалу своего дела. Он был героем и почетным гостем программ "Галерея звезд". На протяжении девяти сезонов Юрий Николаев входил в жюри Международного вокального конкурса "Звезда". Давайте вспомним этого светлого человека с большой и открытой душой", - сказал ведущий Антон Белов в ходе церемонии.

Слова ведущего сопровождались видеорядом: на экране демонстрировали архивные фотографии Николаева, кадры с площадок, где он работал, и фрагменты известных телепередач с его участием. По завершении показа зал встретил ролик аплодисментами. В ходе церемонии Данько отметила, что новость о смерти Николаева - это "очень горькая нота".

"Горькая нота, очень горькая. Мы пережили такое уже не единожды, но, к сожалею, все чаще прощаемся с нашими рядом стоящими и рядом живущими... Ушел из жизни Юра Николаев, которого я знаю 50 лет, который на несколько месяцев позднее меня пришел в отдел дикторов Центрального телевидения. О его жизни, о его профессиональной карьере, о его успехах вы уже много знаете, и еще, конечно, в эти дни много услышите, а я хочу сказать - Царствие Небесное и Вечный покой", - сказала Данько.

Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Николаева похоронят в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе . Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС . Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".