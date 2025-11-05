Рейтинг@Mail.ru
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд"
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:50 05.11.2025
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд"
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд" - РИА Новости, 05.11.2025
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд"
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд" у подножия Останкинской башни в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2025
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд"

Память Юрия Николаева почтили в Галерее звезд у подножия Останкинской башни

Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд" у подножия Останкинской башни в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия памятных звезд в честь диктора Центрального телевидения Аллы Данько, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и гармониста, народного артиста России Геннадия Заволокина прошла в среду в Москве в "Галерее звезд". Звезда имени Юрия Николаева была открыта там же в 2023 году.
"Телеведущий, народный артист России, учитель. Он всегда, все эти годы, был рядом с нами. У подножия Останкинской телебашни уже сияет памятная звезда настоящему мастеру и профессионалу своего дела. Он был героем и почетным гостем программ "Галерея звезд". На протяжении девяти сезонов Юрий Николаев входил в жюри Международного вокального конкурса "Звезда". Давайте вспомним этого светлого человека с большой и открытой душой", - сказал ведущий Антон Белов в ходе церемонии.
Слова ведущего сопровождались видеорядом: на экране демонстрировали архивные фотографии Николаева, кадры с площадок, где он работал, и фрагменты известных телепередач с его участием. По завершении показа зал встретил ролик аплодисментами. В ходе церемонии Данько отметила, что новость о смерти Николаева - это "очень горькая нота".
"Горькая нота, очень горькая. Мы пережили такое уже не единожды, но, к сожалею, все чаще прощаемся с нашими рядом стоящими и рядом живущими... Ушел из жизни Юра Николаев, которого я знаю 50 лет, который на несколько месяцев позднее меня пришел в отдел дикторов Центрального телевидения. О его жизни, о его профессиональной карьере, о его успехах вы уже много знаете, и еще, конечно, в эти дни много услышите, а я хочу сказать - Царствие Небесное и Вечный покой", - сказала Данько.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Николаева похоронят в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
