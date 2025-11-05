Рейтинг@Mail.ru
Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Культура
 
19:40 05.11.2025
Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
культура
юрий николаев
юрий николаев
Культура, Юрий Николаев
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Телеведущего Юрия Николаева, о кончине которого стало известно во вторник, похоронят в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из окружения телеведущего.
"Прощание и похороны пройдут на Троекуровском кладбище, в субботу, 8 ноября", - сообщил в среду собеседник агентства.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет.
Коллектив ГИТИСа выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Николаева
Культура
 
 
