Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Юрия Николаева, подчеркнув, что высокий уровень профессионализма и обаяние заслужили признание коллег и всенародную любовь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ушёл из жизни Юрий Александрович Николаев – известный телеведущий, талантливый, безгранично преданный своему делу человек. На протяжении многих лет его творческая деятельность была неразрывно связана с отечественным телевидением", - говорится в телеграмме

Российский премьер отметил, что музыкальные и развлекательные программы, в которых участвовал телеведущий, отличались особой теплотой и искренностью, были популярными и собирали перед экранами миллионы зрителей, объединяя поколения.

"Высокий уровень профессионализма, доброжелательность и обаяние Юрия Александровича заслужили глубокое признание коллег и всенародную любовь. Его вклад в развитие национальной культуры и искусства отмечен высокими государственными наградами", - отметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что Юрия Николаева больше нет, "но осталась светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил".

Во вторник народный артист РФ , артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе . Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС . Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".