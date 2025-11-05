Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева
05.11.2025
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Юрия Николаева, подчеркнув, что высокий уровень профессионализма и
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

Мишустин: профессионализм и обаяние Юрия Николаева заслужили всенародную любовь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Николаев
Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Юрия Николаева, подчеркнув, что высокий уровень профессионализма и обаяние заслужили признание коллег и всенародную любовь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ушёл из жизни Юрий Александрович Николаев – известный телеведущий, талантливый, безгранично преданный своему делу человек. На протяжении многих лет его творческая деятельность была неразрывно связана с отечественным телевидением", - говорится в телеграмме.
Российский премьер отметил, что музыкальные и развлекательные программы, в которых участвовал телеведущий, отличались особой теплотой и искренностью, были популярными и собирали перед экранами миллионы зрителей, объединяя поколения.
"Высокий уровень профессионализма, доброжелательность и обаяние Юрия Александровича заслужили глубокое признание коллег и всенародную любовь. Его вклад в развитие национальной культуры и искусства отмечен высокими государственными наградами", - отметил премьер.
Мишустин подчеркнул, что Юрия Николаева больше нет, "но осталась светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил".
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
