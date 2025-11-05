Коллектив ГИТИСа выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Николаева

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Коллектив Российского института театрального искусства (ГИТИС) выразил соболезнования в связи с уходом народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева, отметив, что главными его качествами были естественность и доброжелательность, которые приковывали к нему внимание и заставляли влюбляться несколько поколений телезрителей.

"На 76-м году жизни не стало народного артиста России, телеведущего и актёра, выпускника ГИТИСа Юрия Александровича Николаева... Главное его дело жизни - конечно, "Утренняя почта", где он был не официальным лицом, не голосом партии и правительства, а живым человеком, разговаривавшим со зрителями человеческим голосом, позволяя себе улыбаться, как обычные люди, при этом был красив, как советские киногерои и одновременно - как голливудские звезды. Это стало его актёрском амплуа, но эта естественность, доброжелательность были частью его натуры, что приковывало к нему, заставляло влюбляться несколько поколений телезрителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГИТИСа.

Как отмечается, созданная Николаевым программа "Утренняя звезда" стала одной из самых добрых и популярных телепрограмм для детской аудитории, а также настоящей кузницей талантов и визитной карточкой целой эпохи.

Николаев был востребован и в других телевизионных проектах: "Достояние Республики", "Спокойной ночи, малыши!", "Танцы со звездами".

"Юрий Александрович был востребован не только на центральном телевидении - он вел программы на различных каналах, участвовал в жюри музыкальных конкурсов, работал художественным руководителем телевизионных проектов. Параллельно с телевизионной работой Юрий Александрович снимался в кино - его актерские работы в таких картинах, как "Большие перегоны" (1971), "Хождение по мукам" (1977) и "Прежде, чем расстаться" (1984), запомнились зрителям своей душевностью и теплотой", - добавили в ГИТИСе.

Коллектив ГИТИСа также выразил соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и поклонникам Юрия Николаева.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе . Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".