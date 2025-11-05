Рейтинг@Mail.ru
Коллектив ГИТИСа выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Николаева
Культура
 
13:18 05.11.2025
Коллектив ГИТИСа выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Николаева
Коллектив ГИТИСа выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Николаева - РИА Новости, 05.11.2025
Коллектив ГИТИСа выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Николаева
Коллектив Российского института театрального искусства (ГИТИС) выразил соболезнования в связи с уходом народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева,... РИА Новости, 05.11.2025
культура
россия
кишинев
юрий николаев
николай цискаридзе
гитис
Коллектив ГИТИСа выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Николаева

Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Коллектив Российского института театрального искусства (ГИТИС) выразил соболезнования в связи с уходом народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева, отметив, что главными его качествами были естественность и доброжелательность, которые приковывали к нему внимание и заставляли влюбляться несколько поколений телезрителей.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет.
"На 76-м году жизни не стало народного артиста России, телеведущего и актёра, выпускника ГИТИСа Юрия Александровича Николаева... Главное его дело жизни - конечно, "Утренняя почта", где он был не официальным лицом, не голосом партии и правительства, а живым человеком, разговаривавшим со зрителями человеческим голосом, позволяя себе улыбаться, как обычные люди, при этом был красив, как советские киногерои и одновременно - как голливудские звезды. Это стало его актёрском амплуа, но эта естественность, доброжелательность были частью его натуры, что приковывало к нему, заставляло влюбляться несколько поколений телезрителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГИТИСа.
Как отмечается, созданная Николаевым программа "Утренняя звезда" стала одной из самых добрых и популярных телепрограмм для детской аудитории, а также настоящей кузницей талантов и визитной карточкой целой эпохи.
Николаев был востребован и в других телевизионных проектах: "Достояние Республики", "Спокойной ночи, малыши!", "Танцы со звездами".
"Юрий Александрович был востребован не только на центральном телевидении - он вел программы на различных каналах, участвовал в жюри музыкальных конкурсов, работал художественным руководителем телевизионных проектов. Параллельно с телевизионной работой Юрий Александрович снимался в кино - его актерские работы в таких картинах, как "Большие перегоны" (1971), "Хождение по мукам" (1977) и "Прежде, чем расстаться" (1984), запомнились зрителям своей душевностью и теплотой", - добавили в ГИТИСе.
Коллектив ГИТИСа также выразил соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и поклонникам Юрия Николаева.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.
КультураРоссияКишиневЮрий НиколаевНиколай ЦискаридзеГИТИС
 
 
