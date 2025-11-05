https://ria.ru/20251105/nikolaev-2052884099.html
В Николаеве вновь прогремели взрывы
В Николаеве вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2025
В Николаеве вновь прогремели взрывы
В Николаеве прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram телеканала "Общественное". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:00:00+03:00
2025-11-05T07:00:00+03:00
2025-11-05T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447492_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56bdb631876cc77357953860abb77583.jpg
https://ria.ru/20251104/zelenskiy-2052823947.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
россия
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447492_1:158:1071:960_1920x0_80_0_0_50c0aeba0bed89c7699760ac91bb7b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
В Николаеве вновь прогремели взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги вновь прогремели взрывы