Президент Словакии оценил перспективы отказа от энергоресурсов из России

В конце октября глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что для отказа от газа и нефти из России необходимо время, чтобы завершить инфраструктурные проекты по увеличению транспортных мощностей в регионе. В середине сентября Сакова также отмечала, что прежде чем говорить об отказе от энергоресурсов из России, для Словакии необходимо создать такие условия, чтобы республика могла не использовать российские нефть и газ без ущерба для своей экономики.