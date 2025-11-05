В России создали саморазлагающийся пластик из растений

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Химики из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали новый полимер, который может естественным образом разлагаться в природе, следует из работы, опубликованной в Химики из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали новый полимер, который может естественным образом разлагаться в природе, следует из работы, опубликованной в Journal of Polymers and the Environment

Авторы исследования пояснили, что сейчас упаковки для бытового и промышленного использования делают из полимеров на основе нефтепродуктов. И поскольку ископаемые ресурсы исчерпаемы, то в ближайшее столетие человечество рискует столкнуться с дефицитом или даже полным отсутствием сырья для производства привычных товаров.

Одно из преимуществ полимеров перед другими материалами — повышенная стойкость к внешним воздействиям. Но это и создает проблемы с их утилизацией, потому что после сжигания или механического дробления остаются непереработанные частицы в виде микропластика.

Ученые ТулГУ создали новый полимер на основе веществ из переработанной биомассы деревьев и побочных продуктов земледелия. Он способен выдерживать температуры до 300 градусов и демонстрирует потенциальную способность разлагаться без накопления гор мусора.

"Для получения полимера была использована каталитическая реакция образования триазолов, являющая частью концепции "клик"-химии — современного подхода к синтезу органических соединений, отмеченного Нобелевской премией", — рассказал заведующий лабораторией химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза ТулГУ Богдан Карлинский.

По его мнению, это направление нужно развивать, поскольку возобновляемые материалы позволят в будущем приблизиться к концепции замкнутого цикла и углеродной нейтральности и предотвратить потрясения из-за исчерпания запасов невозобновляемых ресурсов.