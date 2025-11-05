В России создали саморазлагающийся пластик из растений

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Химики из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали новый полимер, который может естественным образом разлагаться в природе, следует из работы, опубликованной в Journal of Polymers and the Environment.
Авторы исследования пояснили, что сейчас упаковки для бытового и промышленного использования делают из полимеров на основе нефтепродуктов. И поскольку ископаемые ресурсы исчерпаемы, то в ближайшее столетие человечество рискует столкнуться с дефицитом или даже полным отсутствием сырья для производства привычных товаров.
Ученые повысили мощность батареек из бактерий
18 августа, 09:00
Одно из преимуществ полимеров перед другими материалами — повышенная стойкость к внешним воздействиям. Но это и создает проблемы с их утилизацией, потому что после сжигания или механического дробления остаются непереработанные частицы в виде микропластика.
Ученые ТулГУ создали новый полимер на основе веществ из переработанной биомассы деревьев и побочных продуктов земледелия. Он способен выдерживать температуры до 300 градусов и демонстрирует потенциальную способность разлагаться без накопления гор мусора.
На Кавказе создали экологичный огнестойкий пластик
18 сентября, 09:00
"Для получения полимера была использована каталитическая реакция образования триазолов, являющая частью концепции "клик"-химии — современного подхода к синтезу органических соединений, отмеченного Нобелевской премией", — рассказал заведующий лабораторией химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза ТулГУ Богдан Карлинский.
По его мнению, это направление нужно развивать, поскольку возобновляемые материалы позволят в будущем приблизиться к концепции замкнутого цикла и углеродной нейтральности и предотвратить потрясения из-за исчерпания запасов невозобновляемых ресурсов.
Работа выполнялась в молодежной лаборатории химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза, созданной в 2022 году в рамках подготовки ТулГУ к вхождению в федеральную программу "Приоритет-2030", и при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках государственного задания по теме "Направленная модификация и исследование стабильности производных фуранов — ценных продуктов конверсии возобновляемой растительной биомассы".