В России создали саморазлагающийся пластик из растений
Наука
 
09:00 05.11.2025 (обновлено: 10:38 05.11.2025)
В России создали саморазлагающийся пластик из растений
В России создали саморазлагающийся пластик из растений
© Getty Images / greenleaf123Растения в пробирке
Растения в пробирке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / greenleaf123
Растения в пробирке
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Химики из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали новый полимер, который может естественным образом разлагаться в природе, следует из работы, опубликованной в Journal of Polymers and the Environment.
Авторы исследования пояснили, что сейчас упаковки для бытового и промышленного использования делают из полимеров на основе нефтепродуктов. И поскольку ископаемые ресурсы исчерпаемы, то в ближайшее столетие человечество рискует столкнуться с дефицитом или даже полным отсутствием сырья для производства привычных товаров.
Одно из преимуществ полимеров перед другими материалами — повышенная стойкость к внешним воздействиям. Но это и создает проблемы с их утилизацией, потому что после сжигания или механического дробления остаются непереработанные частицы в виде микропластика.
Ученые ТулГУ создали новый полимер на основе веществ из переработанной биомассы деревьев и побочных продуктов земледелия. Он способен выдерживать температуры до 300 градусов и демонстрирует потенциальную способность разлагаться без накопления гор мусора.
"Для получения полимера была использована каталитическая реакция образования триазолов, являющая частью концепции "клик"-химии — современного подхода к синтезу органических соединений, отмеченного Нобелевской премией", — рассказал заведующий лабораторией химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза ТулГУ Богдан Карлинский.
По его мнению, это направление нужно развивать, поскольку возобновляемые материалы позволят в будущем приблизиться к концепции замкнутого цикла и углеродной нейтральности и предотвратить потрясения из-за исчерпания запасов невозобновляемых ресурсов.
Работа выполнялась в молодежной лаборатории химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза, созданной в 2022 году в рамках подготовки ТулГУ к вхождению в федеральную программу "Приоритет-2030", и при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках государственного задания по теме "Направленная модификация и исследование стабильности производных фуранов — ценных продуктов конверсии возобновляемой растительной биомассы".
