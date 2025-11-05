Рейтинг@Mail.ru
Рютте заявил о готовности НАТО усилить военные возможности на востоке
19:24 05.11.2025
Рютте заявил о готовности НАТО усилить военные возможности на востоке
Рютте заявил о готовности НАТО усилить военные возможности на востоке - РИА Новости, 05.11.2025
Рютте заявил о готовности НАТО усилить военные возможности на востоке
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии при необходимости, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
румыния
сша
европа
марк рютте
никушор дан
дональд трамп
нато
румыния
сша
европа
в мире, румыния, сша, европа, марк рютте, никушор дан, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Румыния, США, Европа, Марк Рютте, Никушор Дан, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Рютте заявил о готовности НАТО усилить военные возможности на востоке

Генсек НАТО Рютте заявил о готовности усилить военное присутствие в Румынии

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии при необходимости, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.
В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО. Переговоры прошли в Бухаресте, во дворце Котрочень. Пресс-конференция Дана и Рютте транслируется на сайте президента Румынии.
"Если будет необходимость, мы можем направить дополнительные силы, включая подразделения в Румынию. Сейчас здесь проходят обучение более пяти тысяч военнослужащих. Если Румыния будет атакована, за ее защиту вступятся 31 страна НАТО. Мы непобедимы - поэтому никто не рискнет нас проверять", - сказал Рютте.
Генсек НАТО добавил, что Румыния является "ценным союзником" и играет "ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе Черного моря".
"Мы говорим о дополнительных сухопутных и воздушных активах, а также о новых тактиках, включая использование морских дронов. НАТО укрепляет позиции на всем восточном направлении", - добавил Рютте.
Президент Румынии Дан поддержал позицию генсека, подчеркнув, что "никакого дисбаланса между регионами нет" и "для НАТО приоритетом остается безопасность восточного фланга".
Отвечая на вопрос журналистов о создании общеевропейского противодронового щита, Рютте сообщил, что НАТО и ЕС работают над проектом совместно.
Румынское минобороны в конце октября сообщило, что Румыния и союзники по НАТО были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует сокращать численность американских войск в Европе, однако может "переместить часть подразделений" внутри региона.
США усилили военное присутствие в Румынии после февраля 2022 года в рамках укрепления восточного фланга НАТО. В стране размещены подразделения американских вооруженных сил и системы ПВО.
В миреРумынияСШАЕвропаМарк РюттеНикушор ДанДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
