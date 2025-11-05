Рютте заявил о готовности НАТО усилить военные возможности на востоке

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии при необходимости, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО . Переговоры прошли в Бухаресте , во дворце Котрочень. Пресс-конференция Дана и Рютте транслируется на сайте президента Румынии.

"Если будет необходимость, мы можем направить дополнительные силы, включая подразделения в Румынию. Сейчас здесь проходят обучение более пяти тысяч военнослужащих. Если Румыния будет атакована, за ее защиту вступятся 31 страна НАТО. Мы непобедимы - поэтому никто не рискнет нас проверять", - сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что Румыния является "ценным союзником" и играет "ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе Черного моря".

"Мы говорим о дополнительных сухопутных и воздушных активах, а также о новых тактиках, включая использование морских дронов. НАТО укрепляет позиции на всем восточном направлении", - добавил Рютте.

Президент Румынии Дан поддержал позицию генсека, подчеркнув, что "никакого дисбаланса между регионами нет" и "для НАТО приоритетом остается безопасность восточного фланга".

Отвечая на вопрос журналистов о создании общеевропейского противодронового щита, Рютте сообщил, что НАТО и ЕС работают над проектом совместно.

Румынское минобороны в конце октября сообщило, что Румыния и союзники по НАТО были уведомлены о сокращении численности войск США Европе . Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует сокращать численность американских войск в Европе, однако может "переместить часть подразделений" внутри региона.