НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининграда, заявили в МИД

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс разрабатывает механизмы блокады Калининградской области, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия".
"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал Грушко.
По словам дипломата, Россия в ответ намерена использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и собственных интересов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.