Рейтинг@Mail.ru
НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининграда, заявили в МИД - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 05.11.2025 (обновлено: 02:17 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/nato-2052867598.html
НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининграда, заявили в МИД
НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининграда, заявили в МИД - РИА Новости, 05.11.2025
НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининграда, заявили в МИД
Североатлантический альянс разрабатывает механизмы блокады Калининградской области, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T02:08:00+03:00
2025-11-05T02:17:00+03:00
в мире
калининградская область
александр грушко
нато
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8ffea2294553681814201b39b252367.jpg
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052598621.html
https://ria.ru/20251029/kaliningrad-2051383500.html
калининградская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_269:0:1910:1231_1920x0_80_0_0_9b62c4fc82170f484285cbd669e282fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калининградская область, александр грушко, нато, россия, москва
В мире, Калининградская область, Александр Грушко, НАТО, Россия, Москва
НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининграда, заявили в МИД

Грушко: НАТО отрабатывает блокировку Калининградской области

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
Солдаты Британской армии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс разрабатывает механизмы блокады Калининградской области, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия".
«
"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал Грушко.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
3 ноября, 10:20
По словам дипломата, Россия в ответ намерена использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и собственных интересов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Калининград - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
29 октября, 09:25
 
В миреКалининградская областьАлександр ГрушкоНАТОРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала