В Кремле оценили влияние темы ядерных испытаний на отношения России и США

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что нет, пока просто не имея возможности понять до конца, что имел в виду президент (США Дональд - ред.) Трамп. И исходя из того, что мы видим, как докладывали сегодня нашему президенту о конкретных действиях американской администрации, у нас возникают сомнения. И вот надо сначала их изучить, изучить ситуацию, и будет сформулирована точка зрения о целесообразности начала подготовки, если это будет признано целесообразным", - ответил Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.