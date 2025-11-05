В Кремле оценили влияние темы ядерных испытаний на отношения России и США

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.