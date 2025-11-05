Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Антитеррористическая конференция БРИКС+ с участием экспертов из ряда других международных организаций и структур пройдет 3-4 декабря в Москве, сообщили в МИД России.

СНГ, ШОС и "Третьего-четвертого декабря в Москве под эгидой МИД России состоится "Антитеррористическая конференция БРИКС + 2025: национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих вызовов и угроз безопасности". Конференция соберет представителей профильных органов власти, гражданского общества и научных кругов стран БРИКС+, занимающихся комплексным изучением контртерроризма и антиэкстремизма. К дискуссиям подключатся также эксперты ООН ОДКБ ", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что участники обсудят в том числе борьбу с экстремизмом и попытками радикализации населения. Делегаты уделят отдельное внимание теоретическим аспектам искоренения терроризма, оценят угрозы безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях.