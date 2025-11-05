Рейтинг@Mail.ru
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве
15:27 05.11.2025
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве
россия, москва, брикс, оон, снг
Россия, Москва, БРИКС, ООН, СНГ, В мире
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве

Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве в декабре

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Антитеррористическая конференция БРИКС+ с участием экспертов из ряда других международных организаций и структур пройдет 3-4 декабря в Москве, сообщили в МИД России.
"Третьего-четвертого декабря в Москве под эгидой МИД России состоится "Антитеррористическая конференция БРИКС+ 2025: национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих вызовов и угроз безопасности". Конференция соберет представителей профильных органов власти, гражданского общества и научных кругов стран БРИКС+, занимающихся комплексным изучением контртерроризма и антиэкстремизма. К дискуссиям подключатся также эксперты ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что участники обсудят в том числе борьбу с экстремизмом и попытками радикализации населения. Делегаты уделят отдельное внимание теоретическим аспектам искоренения терроризма, оценят угрозы безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях.
"Конференция призвана дополнить комплексные усилия государств объединения, предпринимаемые в рамках рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ), и способствовать дальнейшему укреплению профильного сотрудничества на прочной основе антитеррористической стратегии БРИКС (2020 год), плана действий по ее реализации (2021 год), а также позиционного документа РГАТ (2024 год)", - указали также в МИД РФ.
