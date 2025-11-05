https://ria.ru/20251105/moskva-2052983507.html
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве - РИА Новости, 05.11.2025
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве
Антитеррористическая конференция БРИКС+ с участием экспертов из ряда других международных организаций и структур пройдет 3-4 декабря в Москве, сообщили в МИД... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:27:00+03:00
2025-11-05T15:27:00+03:00
2025-11-05T15:27:00+03:00
россия
москва
брикс
оон
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
https://ria.ru/20251028/malajzija-2051152645.html
https://ria.ru/20251024/iran-2050458808.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, брикс, оон, снг, в мире
Россия, Москва, БРИКС, ООН, СНГ, В мире
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве
Антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве в декабре
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Антитеррористическая конференция БРИКС+ с участием экспертов из ряда других международных организаций и структур пройдет 3-4 декабря в Москве, сообщили в МИД России.
"Третьего-четвертого декабря в Москве
под эгидой МИД России состоится "Антитеррористическая конференция БРИКС
+ 2025: национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих вызовов и угроз безопасности". Конференция соберет представителей профильных органов власти, гражданского общества и научных кругов стран БРИКС+, занимающихся комплексным изучением контртерроризма и антиэкстремизма. К дискуссиям подключатся также эксперты ООН
, СНГ
, ШОС
и ОДКБ
", - говорится в сообщении
на сайте министерства.
Отмечается, что участники обсудят в том числе борьбу с экстремизмом и попытками радикализации населения. Делегаты уделят отдельное внимание теоретическим аспектам искоренения терроризма, оценят угрозы безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях.
"Конференция призвана дополнить комплексные усилия государств объединения, предпринимаемые в рамках рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ), и способствовать дальнейшему укреплению профильного сотрудничества на прочной основе антитеррористической стратегии БРИКС (2020 год), плана действий по ее реализации (2021 год), а также позиционного документа РГАТ (2024 год)", - указали также в МИД РФ.