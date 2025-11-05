НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Будущему мэру Нью-Йорка надо брать пример с Москвы, уверены жители района Брайтон-Бич, горожане советуют новому градоначальнику продвигать богатую российскую культуру.
В Нью-Йорке во вторник проходят выборы мэра: за пост градоначальника борются Эндрю Куомо, республиканец Кертис Слива и демократ Зохран Мамдани, которому соцопросы предсказывают победу. Мамдани позиционирует себя как "демократического социалиста". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.
"Мы везде можем брать положительный пример. Где бы они ни были: Москва или Португалия", - заявила РИА Новости жительница Брайтон-Бич на выходе из избирательного участка.
По словам женщины, когда она приехала в США, то удивилась простоте и неухоженности метро в Нью-Йорке.
"Я думала, Боже мой, я в Америке или нет. Метро здесь не сравнить с европейским", - сказала женщина.
Еще одна голосующая сказала, что в Москве могут быть свои проблемы, но пример новому мэру точно нельзя брать с американских мегаполисов - Лос-Анджелеса и Чикаго.
Еще одна голосующая уже на Манхэттене заявила, что новому мэру нужно укреплять культурное взаимодействие с РФ.
"Поскольку в Нью-Йорке проводятся самые разнообразные культурные мероприятия, я уверена, что он будет поддерживать культурные мероприятия со всех уголков мира, включая РФ, потому что у России очень богатая культура и история", - сказала она.