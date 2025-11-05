Рейтинг@Mail.ru
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве генерала Москалика
15:50 05.11.2025
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве генерала Москалика
Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело в отношении Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб РИА Новости, 05.11.2025
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве генерала Москалика

Игнат Кузин перед началом заседания суда во Втором западном окружном военном суде в Москве
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело в отношении Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Провести судебное разбирательство в закрытом режиме" , - сказал судья.
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Согласно озвученным в суде данным, от ряда потерпевших поступили заявления, в которых они сообщили о своих опасениях за разглашение персональных данных, так как в суде могут присутствовать лица, не являющиеся участниками судебного производства. Гособвинение не возражало против закрытия процесса, позицию также поддержали Кузин и его адвокат.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
