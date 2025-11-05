Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об убийстве генерала Москалика

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело в отношении Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Провести судебное разбирательство в закрытом режиме" , - сказал судья.

Согласно озвученным в суде данным, от ряда потерпевших поступили заявления, в которых они сообщили о своих опасениях за разглашение персональных данных, так как в суде могут присутствовать лица, не являющиеся участниками судебного производства. Гособвинение не возражало против закрытия процесса, позицию также поддержали Кузин и его адвокат.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК , Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ . За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.

Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины , по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.