КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Новое правительство Молдавии одобрило закрытие Российского центра культуры и науки (РЦКН) в Кишиневе, продолжая русофобскую политику своих предшественников, заявил в среду глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр культуры и науки. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.

"Вполне ожидаемо, что новый кабинет министров Республики Молдова продолжит русофобскую политику, заложенную своими предшественниками. Власти в диарейной спешке стремятся закрыть Русский дом в Кишиневе", - написал Петрович в своем Telegram-канале

Он напомнил, что новый премьер Александр Мунтяну обещал сосредоточиться на росте экономики и создании новых рабочих мест.

"Несомненно, закрытие Русского дома и расторжение договора с Российской Федерацией кратно привлечёт в страну, уверенно скатывающуюся в бездну национализма, новых инвесторов и укрепит стабильность бизнес-среды", - иронизирует Петрович.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе