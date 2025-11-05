Рейтинг@Mail.ru
Молдавия расторгла соглашение с Россией о культурных центрах
Культура
 
11:55 05.11.2025 (обновлено: 14:13 05.11.2025)
Молдавия расторгла соглашение с Россией о культурных центрах
https://ria.ru/20251105/dodon-2052912717.html
https://ria.ru/20250527/moldaviya-2019377425.html
Молдавия расторгла соглашение с Россией о культурных центрах

Правительство Молдавии денонсировало соглашение с РФ о работе культурных центров

© Sputnik / Miroslav RotariРусский дом в Кишиневе
Русский дом в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Русский дом в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило денонсацию соглашения с Россией о культурных центрах, чтобы закрыть Русский дом, заявил премьер республики Александр Мунтяну.
«

"Я думаю, что мы давно ждали этой инициативы. Решение принято", — заявил Мунтяну на заседании кабмина.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией
Вчера, 10:32
Министр культуры Кристиан Жардан, который представил проект решения, бездоказательно утверждает, что внутри РЦНК якобы "проводились действия по подрыву суверенитета Молдавии". Проект решения передадут на утверждение парламента. Сразу после этого официальное уведомление направят российской стороне.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Русский дом должен будет прекратить деятельность в Кишиневе.
При этом Молдавия не направляла официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения, сообщала представитель российского МИД Мария Захарова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В российском МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику. Там подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией
27 мая, 16:44
 
