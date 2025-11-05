Молдавия расторгла соглашение с Россией о культурных центрах

КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило денонсацию соглашения с Россией о культурных центрах, чтобы закрыть Русский дом, заявил премьер республики Александр Мунтяну.
«
"Я думаю, что мы давно ждали этой инициативы. Решение принято", — заявил Мунтяну на заседании кабмина.
Министр культуры Кристиан Жардан, который представил проект решения, бездоказательно утверждает, что внутри РЦНК якобы "проводились действия по подрыву суверенитета Молдавии". Проект решения передадут на утверждение парламента. Сразу после этого официальное уведомление направят российской стороне.
При этом Молдавия не направляла официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения, сообщала представитель российского МИД Мария Захарова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В российском МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику. Там подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.