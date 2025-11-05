В Молдавии заявили об антироссийской направленности властей

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил, что решение правительства республики закрыть Российский центр науки и культуры в Кишинёве (представительство Русского дома в Кишиневе) демонстрирует антироссийскую направленность действий властей.