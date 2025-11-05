Молдавская оппозиция осудила атаку кабмина на партнерство с Россией

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Решение кабмина Молдавии денонсировать соглашение с РФ о функционировании Российского центра науки и культуры (РЦНК) является атакой на культурное партнерство с Россией, заявил журналистам вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча.

"Считаем недопустимым использование внешнеполитической повестки для политических провокаций и отвлечения внимания граждан от реальных проблем в стране — нищеты, роста цен, миграции и разрушения социальной сферы. Призываем правительство отказаться от разрушительной политики конфронтации и разделения общества, которые ведут к международной изоляции Молдовы, и вернуть страну на путь равноправного, уважительного и сбалансированного внешнего диалога с одним из важнейших стратегических партнеров — Российской Федерацией", - подчеркнул Батрынча.