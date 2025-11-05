Молдавская оппозиция осудила атаку кабмина на партнерство с Россией

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Решение кабмина Молдавии денонсировать соглашение с РФ о функционировании Российского центра науки и культуры (РЦНК) является атакой на культурное партнерство с Россией, заявил журналистам вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча.
Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"То, что делает Молдавия сегодня - это атака на культурное партнерство. Фракция ПСРМ категорически не приемлет решение правительства о денонсации соглашения между правительством Молдавии и правительством России о создании и функционировании культурных центров", - заявил на брифинге Батрынча.
По его словам, этот шаг — очередное проявление русофобской политики правящей партии, которая упорно разрушает многолетние связи Молдовы с одним из важнейших стратегических партнёров. Он подчеркнул, что Соцпартия будет оспаривать любое спорное решение властей, в том числе и решение о денонсации соглашений с РФ или СНГ.
"Считаем недопустимым использование внешнеполитической повестки для политических провокаций и отвлечения внимания граждан от реальных проблем в стране — нищеты, роста цен, миграции и разрушения социальной сферы. Призываем правительство отказаться от разрушительной политики конфронтации и разделения общества, которые ведут к международной изоляции Молдовы, и вернуть страну на путь равноправного, уважительного и сбалансированного внешнего диалога с одним из важнейших стратегических партнеров — Российской Федерацией", - подчеркнул Батрынча.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.